NRW-Schulministerin äußert sich zum Bildungsstandort Brilon

Brilon. Dutzende Millionen Euro für Schulneubau und ein Konzept, das beim Deutschen Schulpreis weit kam: Die Schulministerin ist von Brilon überzeugt.

Nordrhein-Westfalens Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller kam am Freitagmorgen in Brilon gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Sie besuchte das Gymnasium Petrinum sowie die anliegende Heinrich-Lübke-Sekundarschule in der Stadt des Waldes, um sich über zwei ganz besondere, aber auch verschiedene Entwicklungen zu informieren. Dem Gymnasium steht ein millionenschwerer Schulneubau bevor, von der auch die benachbarte Sekundarschule profitieren soll. Diese schaffte es im vergangenen Jahr mit ihrem innovativen Lernkonzept unter die Top 15 beim Deutschen Schulpreis.

„Zukunft kann man bauen und genau das tun wir hier. Wir wollen den Bildungsstandort Brilon stärken und junge Leute für eine Zukunft hier begeistern“, berichtete Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Nachdem 2018 eine PCB-Schadstoffbelastung in den Räumlichkeiten des Gymnasium Petrinums festgestellt wurde, kam der Stein ins Rollen und es wurden Machbarkeitsstudien durchgeführt und Pläne für das neue Schulzentrum entwickelt. Aktuell planen die Verantwortlichen mit einer Bausumme von 45 Millionen Euro, ohne Finanzierungskosten und dem frühsten Baubeginn Ende 2024.

Lernräume mit Leben füllen

„Bildung bedeutet die Zukunft unserer Gesellschaft. Ich möchte mich bei allen Beteiligten hier in Brilon für das sehr große Engagement bedanken und versichern, dass wir aus Düsseldorf so gut unterstützen werden, wie es nur geht“, so die Ministerin. Bereits etwa 7,5 Millionen Euro wurden investiert, um MINT-Räume an das städtische Gymnasium anzubauen. Der große Neubau soll eine komplett überholte Lernwelt schaffen, die Arbeitsplätze an der frischen Luft sowie Gruppenarbeit an mehreren Stellen bieten soll. „Zentrale Flächen sind wichtig. Sogenannte Lebensräume sollen das Lernen und Beisammensein erleichtern, Schüler verbringen ja dort viel Zeit“, sagte Dr. Marion Spickenbom, die Schulleiterin.

Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Nordrhein-Westfalens Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller bei ihrem Eintrag ins goldene Buch der Stadt Brilon und die Schulleiterin der Heinrich-Lübke-Sekundarschule Anja Strube. Foto: Jan Weber / WP Brilon

Die Ministerin sprach den akuten Lehrkräftemangel an und dass immer mehr Studierte ihr Referendariat entweder nicht abschließen oder auf den Beamtenstatus verzichten, damit sie am Ort ihrer Wünsche arbeiten können. Appelle zum Thema Personalmangel gab es seitens beider Schule und der anwesenden Lehrer. Im Anschluss an die Gespräche im Gymnasium ging es für die Ministerin und die Vertreter aus Politik und dem Schulwesen rüber in die Sekundarschule. Dort wurde ein Lernkonzept vorgestellt, womit die Schule beim Deutschen Schulpreis für Aufsehen sorgte.

Alte Lernmuster nicht zeitgemäß

„Kompetenzraster sind das Herzstück hierbei. Schülern wird es ermöglicht mehr nach ihren Interessen zu lernen“, erklärt Andreas Kremer, Dezernent für Sekundarschulen bei der Bezirksregierung in Arnsberg. Bei der Art zu lernen, kämen die Schüler weg von dem altbekannten Muster, dass alle im gleichen Raum die gleichen Themen und im gleichen Tempo bearbeiten würden. Individuelles Lernen, bei dem Schüler-Experten, also die die beispielsweise Mathematik einfacher verstehen, den anderen Schülern helfen, bevor es ein Lehrer macht. Ministerin Feller beschrieb die Vorgehensweise als „sehr fortschrittlich und zeitgemäß.“

