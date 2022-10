Lederhosen und Dirndl: Hier wird im HSK Oktoberfest gefeiert

Auch im Sauerland stoßen die Oktoberfest-Gänger mit Bier an. Die nächsten Partys stehen schon in den Startlöchern.

Hochsauerlandkreis. „O’zapft is!“: In München treffen sich die Promis beim Oktoberfest, im HSK wird ebenfalls kräftig gefeiert. Wo die nächsten Partys starten:

In vielen Ortschaften im Hochsauerlandkreis sind die Vorbereitungen für die Oktoberfeste in vollem Gang. Nach einer langen unfreiwilligen Pause durch Corona dürfen nun endlich wieder die Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank geholt werden, in den Festhallen gibt es endlich wieder bayerische Spezialitäten und Livemusik bei festlicher Stimmung zu genießen. Hier gibt es eine kleine Übersicht, wo und wann man ein Oktoberfest besuchen kann:

Oktoberfest Olsberg

Wann? 15.10.2022 ab 18:30 Uhr

Wo? Konzerthalle Olsberg

Wer spielt? Livemusik mit der Partyband „The Munichs“ aus München

Wieviel? 13,50 Euro pro Person, die Tickets sind bei Fleischei Neumann (Bahnhofstr. 38, 59939 Olsberg) erhältlich

Dresscode? Trachten sind erwünscht

Oktoberfest in Tünges Scheune

Wann? 07.10.2022 ab 19 Uhr, 08.10.2022 ab 18 Uhr, 09.10.2022 ab 15 Uhr

Wo? Grafschafter Straße 3, Oberschledorn

Wer spielt? Livemusik mit der Band „Die Deifes’ Buam“ aus dem Bayrischen Wald und den „Spastelruther Katzen“ aus Oberscheldorn

Wieviel? Freitag und Sonntag Eintritt frei, Samstag 5,- Euro

Dresscode? Trachten sind gern gesehen

Oktoberfest Goddelsheim

Wann? 08.10.2022, Einlass 19:00 Uhr, Beginn 20:00 Uhr

Wo? Am Sportplatz, 35104 Lichtenfels

Wer spielt? Livemusik von der band „Heimatländer“

Wieviel? Abendkasse 10,- Euro, Vorverkauf 8,- Euro (zu bestellen unter: 05636 /9930049 oder tsv-oktoberfest@t-online.de)

Oktoberfest Bruchhausen

Wann? 22.10.2022, Einlass um 19 Uhr

Wo? Schützenhalle Bruchhausen

Wer spielt: Livemusik, auch mit Musikverein Bruchhausen und TUS Germania Bruchhausen

Wieviel? Tischreservierungen möglich unter 016094698193

