Obermarsberg: Das sind die Pläne für das Jubiläumsjahr 2022

Obermarsberg. Obermarsberg rüstet sich für das Jubiläum im Jahr 2022. Wie die Pläne trotz Corona geschmiedet werden und wie man sich einbringen kann.

Auf dem Eresberg rüsten sich alle für das große Jubiläumsjahr 2022. Dazu hat sich aus Vereinsvorständen ein „JubiläumsNetzwerk 2022“ gegründet. Die Mitglieder sind dabei, einen bunten Mix an Veranstaltungen zu planen, wie eine Ausstellung „Karl der Große in Marsberg“, ein Musical über die Geschichte Obermarsbergs, kirchliche Veranstaltungen unter anderem mit Erzbischof Hans-Josef Becker, ein 12,5 km-Eresburg-Lauf, Themenwanderungen, ein Grenzbegang, ein Tag der Landwirtschaft, Kabarett mit Frieda Braun, eine lange Tafel und die Rennufersiedlung wird 70 Jahre alt und nicht zuletzt: der 10. Historische Markt vom 3. bis 4. September 2022.

„Das Jubiläumsjahr ist ein geschichtliches Ereignis nicht nur für die historische Oberstadt“, sagt Hubertus Kreft, vom JubiläumsNetzwerk, sondern für Marsberg insgesamt. „Denn die Eroberung des Eresberges und die Zerstörung der Irminsul im Jahr 772 durch Karl den Großen ist in den Geschichtsbüchern ein belegtes Datum.“ Nicht nur auf dem Eresberg, dem heutigen Obermarsberg, wirkten sich die Aktivitäten Kaiser Karls aus, so wurde im Bereich des heutigen Niedermarsberg (später Horhusen) vermutlich ein größerer Fronhof für die Versorgung der Eresburg errichtet, hat Museumsleiter Heiner Duppelfeld recherchiert. Im Jahr 2022 jedenfalls jährt sich das Ereignis der Eroberung der sächsischen Grenzfestung zum 1250. Mal.

Vorbereitungen unter Corona

Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2022 laufen trotz Corona weiter. Die Vorstandsbesprechungen laufen telefonisch. Die Bürgerversammlung findet später statt, ebenfalls die Prämierung der Ideen-Einsendungen für das Jubiläums-Logo.

Das Jubiläums-Logo zeigt den Eresberg und die im Tal verlaufende Diemel. Darunter farblich der Schriftzug Obermarsberg mit dem gelben A auf rotem Untergrund. So soll verdeutlicht werden, dass dieses ein Jubiläum der gesamten Stadt Marsberg ist. Das A ist so auf der Wand des Stiftsgebäudes in Obermarsberg abgebildet und findet sich verändert im heutigen Stadtwappen wieder.

Das erste Roll-Up zum Jubiläum wurde jetzt in der Volksbank in Marsberg aufgestellt, die das Netzwerk mit einer Anschubfinanzierung unterstützt hat. Aufkleber mit dem Jubiläums-Logo können gegen eine kleine Spende beim Vorstand des JubiläumsNetzwerks erworben werden.

Wer sich einbringen möchte kann sich melden unter: mitarbeit-jubilaeum@obermarsberg.com.​