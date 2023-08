Offenes Atelier am Rothaarsteig lädt zum Staunen ein

Unter dem Motto „Wunder Wald“ stand das 6. Offene Atelier des Kunstvereins Brilon an der Hiebammen-Hütte. Sieben Künstlerinnen und Künstler hatte der Kunstverein ausgewählt und eingeladen. Den mit 1000 Euro dotieren Kunstpreis des Hochsauerlandkreises erhielt Jens Rausch aus Hamburg, den Publikumspreis der Sparkasse Hochsauerland in Höhe von 500 Euro Calo Kraft aus Kassel.

Brilon. Sieben Künstler haben sich eine Woche lang mit dem Wald beschäftigt, der durch den Klimawandel bedroht ist. Das gab es dort zu sehen:

Als er noch gesund und allgegenwärtig war, hielten wir ihn für selbstverständlich. Nun schockiert uns der Verlust. Unser Wald mit seinen ausgedehnten Fichtenbeständen ist in weiten Teilen verschwunden. Ein drastisches Zeugnis des Klimawandels.

Impressionen vom 6. Offenen Atelier des Kunstverein Brilon Unter dem Motto „Wunder Wald" stand das 6. Offene Atelier des Kunstvereins Brilon an der Hiebammen-Hütte. Sieben Künstlerinnen und Künstler hatte der Kunstverein ausgewählt und eingeladen. Den mit 1000 Euro dotieren Kunstpreis des Hochsauerlandkreises erhielt Jens Rausch aus Hamburg, den Publikumspreis der Sparkasse Hochsauerland in Höhe von 500 Euro Calo Kraft aus Kassel. Foto: Maxim Janneh

Bei seinem 6. Offenen Atelier am Rothaarsteig hatte der Kunstverein Brilon jetzt sieben Künstler aufgefordert, sich auf das Thema „Wunder Wald“ einzulassen – ein doppeldeutiges Motto, lässt sich „Wunder“ doch als Subjekt sowie als Adjektiv lesen.

Künstlern über die Schulter schauen

Eine Woche konnten Besucher den Künstlern in der idyllischen Landschaft an der Hiebammenhütte über die Schulter schauen. Das Kunst-Event findet unter Schirmherrschaft von HSK-Landrat Dr. Karl Schneider statt. Seine Stellvertreterin Marie-Theres Schennen (Arnsberg) betonte bei der Finissage am Sonntag „den kreativen Geist der Veranstaltung und die Impulse, die seit Jahren von ihr ausgehen.“ Schennen: „Das offene Atelier als Konzept wird hier am Rothaarsteig wirklich gelebt.“

Der mit 1000 Euro dotierte Kunstpreis des Kunstvereins Brilon ging an den Wahl-Hamburger Jens Rausch mit seinem Werk „Alchemistische Wälder“. „Eine wirklich tolle Arbeit, ich würde mir die Bilder sofort ins Wohnzimmer hängen“, so die stv. Landrätin bei der Ehrung. „Ich bin wirklich sehr gerührt“, sagte Jens Rausch. Das Thema Wald sei ein sehr deutsches Thema. „Die deutsche Sprache ist sehr wäldisch: Es verzweigt sich etwas, verästelt, wir sind verwurzelt, wir haben einen Stammbaum. Der Wald ist in unserer Sprache sehr präsent.“

Fast realer als die Realität

Seine Bilder seien aus Materialien gefertigt, die den Wald eigentlich ausmachen. So zum Beispiel verschiedene Erden, Kalk, der ja auch für Brilon stehe, aber vor allem auch Asche. „Ich versuche sozusagen, den Wald aus dem Kreislauf zurück umzuwandeln“, so Rausch. So entstehe eine eigene Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit, die fast realer sei als die Realität selbst.

Diesen Eindruck hatte auch Laudatorin Beate Herrmann von der Jugendkunstschule Schmallenberg: „Aus der Ferne wirken die Bilder fast fotorealistisch, aber je näher man kommt, desto mehr Details entdeckt man.“ „Dennoch“, betonte sie, „geht der Preis nicht an den Besten. In der Kunst gibt es keinen Wettbewerb.“

Das Besondere an den Werken des Offenen Ateliers sei, dass sie unter dem direkten Eindruck der Landschaft an der Hiebammenhütte entstanden: „Jens Rausch hat sich sehr überzeugend mit dem Ort verbunden.“

Monokulturen seien keine Lösung

Den Publikumspreis der Sparkasse Hochsauerland konnte sich Carlotta „Colo“ Kraft mit ihrer Comic-Arbeit sichern. Für sie sei die Teilnahme eine Herzensangelegenheit: „Ich bin aus Brilon weggezogen, und wenn ich nach Hause komme und sehe, was mit dem Wald passiert, verarbeite ich das auch in meiner Kunst.“ Als Studentin sei es dazu nicht immer ganz leicht, sich selbst zu finanzieren. Da kämen die 500 Euro Preisgeld ganz gelegen. Die zwei liegenden Figuren auf ihrem Bild stünden symbolisch für die Resignation oder Hoffnung, die man angesichts des Schwindens unserer Wälder wählt. Wenn man spazieren geht und überall mit Totholz konfrontiert sei, könne man die Zerstörung wahrnehmen oder auch zu der Erkenntnis gelangen, dass „das eine Entwicklung ist, die der Wald gerade braucht. Kraft: „Ist der Borkenkäfer nicht vielleicht eine gute Sache, weil wir dadurch merken, dass die Monokulturen, die wir jetzt ewig hatten, nicht die Lösung für den Wald sind, weil er dadurch eben so schwach werden kann?“ Unter dem Totholz passiere schließlich ganz viel. Es krabbelt und grünt, man müsse nur hinschauen, so Kraft, die an der Kunsthochschule Kassel Visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Illustration studiert. Und jetzt habe die Natur die Chance, ein stabiler Mischwald zu werden.

„Das Ganze ist aus einer Kreativ-Werkstatt 2006 entsprungen“, erzählt Friedel Schumacher von Brilon natürlich, Kooperationspartner des Kunstvereins Brilon. Dass auch Kinder beim Offenen Atelier mitmachen und man ihnen so einen Zugang zur Kunst ermöglicht und zu eigenem künstlerischen Schaffen inspiriert, sei ihm von Beginn an ein großes Anliegen gewesen.

Borki, der Käferfressende Drache

Drei Schulklassen hat dabei die Briloner Waldpädagogin Susanne Kunst unterstützt. Zwei Klassen mit jüngeren Nachwuchskünstlern der Ratmersteinschule haben aus organisatorischen Gründen direkt in der Schule gewerkelt, während die älteren der Roman-Herzog-Schule vor Ort unter anderem „Borki“, den Borkenkäfer fressenden Drachen aus alten Wuchshülsen fertigten oder das kleine „Biotopia“. „In der Ratmersteinschule kann man sich das Wunderwald-Wigwam und ein Mobile aus verschiedenen Samen anschauen“, so Kunst.

Für Friedel Schumacher hat der Austragungsort an der Hiebammenhütte eine große Bedeutung. „Das ist mir ganz wichtig, dass das hier an diesem Ort stattfindet.“ Auch Ingo Ritter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HSK, hebt die einzigartige Atmosphäre des Ortes hervor und bedankt sich im Namen der Sparkasse bei Kunstvereins-Vorsitzender Gertrud Schüle.

Auch „Hiebämmer“ Jürgen Lüke zieht ein durchweg positives Resümee der vergangenen Woche und betont: „Das Wichtigste für uns ist, dass die Künstler sich wohlfühlen und diese Eindrücke mit nach Hause nehmen.“ Wohl gefühlt haben sich alle. „Unsere Künstler wurden regelrecht behütet und tatkräftig unterstützt. Dafür gilt euch, Jürgen und Peter, unser ganz ganz herzlicher Dank“, sagt Gertrud Schüle.

