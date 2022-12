Ohne Stau nach Winterberg: Der AstenExpress startet wieder

Winterberg. Der AstenExpress bringt Skifahrer zu den Skigebieten in Winterberg – ohne Stau und Parkplatzsuche. Was Besucher und Gäste wissen müssen.

Raus aus dem Zug oder dem Auto, rein in den AstenExpress und ab auf die Piste! Auch in diesem Jahr schickt die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH gemeinsam mit der RLG Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH wieder den Skibus AstenExpress auf die Piste. Der Skibus ist vom 26. Dezember 2022 bis zum 5. März 2023 immer samstags und sonntags sowie am Rosenmontag, 20. Februar 2023 unterwegs und verbindet den Winterberger Bahnhof mit der Innenstadt und Altastenberg.

Familien können direkt von der bahnsteigkante in den Skibus Astenexpress steigen. Foto: RLG

Bequem und umweltfreundlich

Das Skibus-Angebot bedeutet nicht nur mehr Service für die Urlauber, Tagesgäste und Einheimischen, mit diesem Angebot wird zudem die an den Wintersportwochenenden angespannte Verkehrslage nachhaltig entlastet. „Wie schon in den vergangenen Jahren soll der Skibus AstenExpress zur Verbesserung der Verkehrssituation an den Wintersportwochenenden in Winterberg beitragen. Davon profitieren gleichzeitig die Übernachtungsgäste und die Winterberger Bürgerinnen und Bürger. Sie alle können den eigenen Pkw stehen lassen und sich ganz einfach und bequem zu den Wintersportgebieten fahren lassen“, erläutert Winfried Borgmann Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH.

Ob mit dem Zug aus Richtung Dortmund oder den Schnell-und Regio-Bussen aus Richtung Schmallenberg und Bad Berleburg: Winterberg und seine Wintersportgebiete sind bequem und umweltfreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der Skibus ergänzt samstags und sonntags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr den vorhandenen Linienverkehr vom Winterberger Bahnhof und der Innenstadt in die Skigebiete. Damit gibt es mindestens alle 30 Minuten eine Fahrtmöglichkeit.

Direkter Anschluss am Bahnhof

Alle Züge haben am Winterberger Bahnhof einen direkten Anschluss an die Linien R28, S40 oder den AstenExpress. Für die Urlaubsgäste in den zentral gelegenen Hotels, Gasthäusern und Ferienwohnungen garantiert der SkiBus mit seinen zusätzlichen Fahrten ebenfalls eine einfache Anfahrt ohne Pkw, ohne Parkplatzsuche und Extrakosten geradewegs an die Lifte, Loipen und Wandergebiete. Bis 18 Uhr gibt es natürlich auch regelmäßige Rückfahrtmöglichkeiten mit Zuganschluss am Bahnhof in Winterberg.

Mit den Linienbussen und dem SkiBus AstenExpress werden die Skigebiete am Skiliftkarussell, auf der Kappe, am Kahlen Asten, Sahnehang und in Altastenberg erreicht. Am Nordhang bindet der SkiBus+ des Skiliftkarussells zudem weitere Skigebiete an. Die Haltestellen liegen in unmittelbarer Nähe zu Pisten und Loipen. Aber auch Winterwanderer profitieren von dem Angebot, denn der SkiBus bringt sie direkt zu attraktiven Wanderwegen. Entweder lässt man sich vom AstenExpress zum gewünschten Startpunkt der Wanderung - 3 -chauffieren oder fährt nach der Wanderung einfach mit dem Bus zurück zum Startpunkt.

Für die Fahrten mit dem SkiBus gilt der normale Fahrpreis des WestfalenTarifs und des NRW-Tarifs. Besonders preiswert reisen Wintersportler mit dem 9 Uhr TagesTicket. Dieses gibt es für eine Person mit bis zu drei Kindern oder für bis zu fünf Personen. Am Wochenende ist das Ticket auch ohne zeitliche Beschränkung gültig. Tickets können einfach beim Fahrpersonal oder bequem in der mobil info App gekauft werden. Inhaber der SauerlandCard können den SkiBus – wie alle anderen Bus- und Bahnangebote vor Ort –kostenlos nutzen.Alle Fahrten zwischen Winterberg und den Skigebieten – auch an den übrigen Wochentagen – finden Sie unter www.rlg-online.de.

