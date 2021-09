Oktober im HSK startet nasskalt mit Regen und viel Wind

Hochsauerlandkreis. Goldener Oktober im Sauerland? Vorerst nicht. Der Start in den Oktober wird regnerisch und kühl. Am Tag der Deutschen Einheit wird’s richtig nass

Der „richtige Herbst“ gewinnt nun immer mehr an Raum im Hochsauerlandkreis. Nach einem noch überwiegend trockenen Freitag bringt der Samstag die ersten Regentropfen. Mit zunehmendem Wind am Samstagabend kündigt sich ein Regengebiet an, welches den gesamten Einheitstag prägen wird. Am Montag dann herbstlich-kühles Schauerwetter.

Das Wetter auf dem Berg

Schritt für Schritt tastet sich klassisches Herbstwetter nun immer weiter bis ins Sauerland voran. Dazu gehören natürlich Regen und Wind, welche am Mittwochnachmittag im Zusammenhang mit Tief „YOGI“ erstmals auch gemeinsam auftraten. Eine Kaltfront sorgte für Windböen bis zu 70 km/h, kräftige Regenschauer peitschten über den Kahlen Asten hinweg und die Temperaturen sanken auf rund 5 Grad ab. Hinter dieser Front beruhigte sich die Wetterlage am Donnerstag aber wieder und die Sonne setzte sich durch. Die letzten Reste dieses Zwischenhochs halten sich auch noch am Freitag und so zeigt sich die Sonne vor allem in den Vormittags-, und Mittagsstunden noch zeitweise. Am Nachmittag werden sie dann dichter und in der Nacht zu Samstag kommt leichter Regen auf. Dieser hält sich dann auch noch tagsüber, die höchsten Bergen hängen teilweise in Wolken und die Sonne schafft es kaum. Zum Abend klopft dann bereits wieder das nächste Tiefdruckgebiet an und dieses hat es durchaus in sich. Der Tag der Deutschen Einheit am Sonntag ist überwiegend verregnet und der Wind weht böig. Mit zweistelligen Temperaturen ist es aber noch recht mild, hinter dem Regengebiet kühlt es zum Montag deutlich ab.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der September kann rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg in vielen Jahren noch für richtiges Sommerwetter gut sein, oft bringt er aber auch die ersten deutlichen Fröste. Im Jahr 2021 konnte sich der Sommer noch lange halten, viele Tage erreichten über 20 Grad und Bodenfrost gab es je nach Lage nur in 1-2 Nächten. Hinzu zeigte sich der erste meteorologische Herbstmonat nach dem nassen Sommer wieder einmal sehr trocken. So kamen in Medebach nur knapp 20 Liter Regen und damit nicht einmal ein Drittel der üblichen Menge zusammen. In Teilen des südlichen Marsberger Stadtgebietes waren es nicht einmal 10 Liter. Interessant: Das nordwestliche Marsberger Stadtgebiet brachte es aufgrund eines kräftigen Gewitters dagegen auf rund 70 Liter und war damit der nasseste Sauerländer Ort. Der Oktober beginnt nun erst einmal trocken und am Freitag setzt sich die Sonne zeitweise durch. Auch am Samstag sind es nur wenige Tropfen, allerdings kann sich die Sonne kaum durchsetzen. Am Abend legt der Wind deutlich zu und in der Nacht regnet es zeitweise. Am Sonntag dann kaum eine Wolkendecke und immer wieder Regen. Auch die neue Woche startet dann sehr unbeständig.

Das Wetter für den Nordkreis

Mit dem Wochenendwetter darf man im gerade zu Ende gegangenen September absolut zufrieden sein. Sechs von acht Wochenendtagen waren durchweg oder überwiegend freundlich, an einem Tag war es bedeckt, blieb aber trocken und nur ein Tag sorgte ab und an für einige Schauer. Richtig verregnet war es nie. Auf solche Tage müssen wir uns aber In Kürze dann doch wieder einstellen. Ein wenig Schonfrist bleibt uns mit dem Freitag allerdings noch, denn das Hochdruckgebiet „MERLE“ hält die Wolken eines neuen Tiefs vom Atlantik noch fern und so zeigt sich die Sonne vor allem bis zum Nachmittag immer wieder mal. Am Abend und in der Nacht zieht es sich dann zu und es kann leicht regnen. Dieser leichte Regen fällt mit längeren Unterbrechungen auch noch am Samstag, da sich die Sonne zwischendurch zumindest kurz zeigen kann darf man diesen ersten Wochenendtag im Oktober ebenfalls nicht grundsätzlich als schlecht bezeichnen. Anders sieht das allerdings mit dem Sonntag aus, denn dann macht sich ein neues kräftiges Tiefdruckgebiet bemerkbar und dieses sorgt nicht nur für einiges an Regen, sondern auch für viel Wind mit stürmischen Böen bis zu 70 km/h und häufigen schauerartigen Niederschlägen. Der Tag der Deutschen Einheit ist in diesem Jahr also eher ein Tag zum lange im Bett bleiben.

Trend: Der Herbst zieht in der ersten Hälfte der kommenden Woche alle Register. Die Temperaturen erreichen kaum mehr als 8 - 14 Grad und dazu muss noch mit weiteren Regenschauern gerechnet werden. Ab Wochenmitte haben dann Hochdruckgebiete wieder eine Chance. Sonne und Hochnebel wechseln sich dann ab.

