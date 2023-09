Oktoberfest im Sauerland: Fünf Partys, die sich echt lohnen

Hochsauerlandkreis. Im Sauerland wird Oktoberfest gefeiert und das stilecht mit Lederhosen und Dirndl. Die besten Party-Termine gibt es hier in einer Übersicht.

Das Oktoberfest in München feiert schon Halbzeit, da beginnen die ersten Feste im Sauerland erst. Mit Brezeln, Dirndl und Lederhosen locken nämlich auch im Hochsauerlandkreis einige Veranstaltungen und bieten den Flair, der das bayerische Volksfest so beliebt macht. Die WP hat einige Tipps für Feierwütige gesammelt:

Willingen

Schmeißt euch in eure Dirndl und Lederhosen, schnappt euch euren Tanzpartner, und kommt zur Oktoberfestparty von HoffdieTanzschule am Samstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr. Die Tanzschule verspricht in ihrer Party-Ankündigung: „Bei uns erwartet euch ein unvergesslicher Abend mit tollen Tänzen, bayerischer Atmosphäre und Geselligkeit.“ Dazu werde die Location mit festlicher Dekoration in ein kleines Stück Bayern verwandelt, traditionelles Essen und Oktoberfestbier angeboten. „Lasst uns gemeinsam die bayrische Lebensfreude feiern und einen Abend voller Tanz und Spaß erleben. Markiert eure Tanzpartner und Freunde, damit sie keinen Moment verpassen!“

Der Eintritt kostet 5 Euro. Die Party steigt in der Hoff die Tanzschule, Briloner Straße 57, 34508 Willingen. Anmeldungen vorab der Nachricht via Facebook oder unter info@hoffdietanzschule.de.

Olsberg

Das große Oktoberfest in Olsberg startet am Samstag, 14. Oktober, in der Konzerthalle in Olsberg. Los geht es ab 19 Uhr, denn dann spielt die Partyband Manyana auf, die auch in München für Stimmung auf dem Oktoberfest sorgt. Der Veranstalter betont dazu: „Trachten erwünscht.“

Der Vorverkauf läuft schon seit August. Das Fest findet statt in der Olsberger Konzerthalle, Ruhrstraße 32, 59939 Olsberg.

Das Oktoberfest ist extrem beliebt. Im Sauerland wird das bayerische Volksfest ebenfalls gefeiert. Foto: Felix Hörhager / dpa

Obermarsberg

Die St. Peter und Paul Schützenbruderschaft und der SV Eresburg Obermarsberg laden zum traditionellen Oktoberfest ein. Am Samstag, 30. September, wird das Fest in der Schützenhalle eröffnet. Der Fassanstich erfolgt pünktlich um 19 Uhr. „Freuen Sie sich auf ein zünftiges Fest, bei dem bayrische Schmankerln wie Hax’n, Leberkas und Brezen nicht fehlen dürfen“, heißt es in der Ankündigung. Der beliebte „Westheimer Herbstzauber“ wird wieder angeboten und lädt zum Genießen ein. Damit die Festzeltatmosphäre perfekt ist, sorgt der Musikverein Marsberg mit schwungvoller Blasmusik für gute Laune und beste Stimmung. Die B.K. Showtechnik wird außerdem mit aktuellen Hits und Partymusik für den richtigen Soundtrack des Abends sorgen.

Langewiese

„Das Kult-Oktoberfest im Sauerland! Da muss jeder hin!“ So überschreiben die Veranstalter, die Feuerwehr Langewiese, das Oktoberfest, das seit jeher traditionell in der Schützenhalle stattfindet. Dieses Mal startet es einen Tag vor dem Feiertag, also am Montag, 2. Oktober, ab 19.30 Uhr. Für Musik sorgt „die3“ in der Halle.

Vorverkauf unter www.oktoberfest.la

