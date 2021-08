Internationale Rallye Oldtimer-Rally: In Brilon gibts am Wochenende KFZ-Geschichte

Brilon. Die 5. Internationalen ADAC Zürich Westfalen Klassik macht Station in Brilon. Was es am ersten Wochenende im September alles zu sehen gibt:

Nicht nur die Oldtimer Freunde, sondern alle Auto-Freaks kommen am Samstag, 5. September, in Brilon auf ihre Kosten, wenn zwischen 11.30 und 14.00 Uhr im Rahmen der 5. Internationalen ADAC Zürich Westfalen Klassik 120 alte Schätzchen am Autohaus Witteler Station machen.

Sieben Etappen durch das Sauerland

Bei dieser Rallye, die vom Oldtimer-Weltverband mit dem Prädikat“ FIVA World Rally Germany“ ausgezeichnet wurde, ist bei „Wittelers“ auch das älteste Vehikel, ein Rolls-Royce aus dem Jahr 1913 zu bewundern. Man sei froh, dass es gelungen sei, die Rally erstmals nach 2020 vom 1. bis 5. September wieder nach Deutschland zu holen, zitiert Paul Witteler den Organisationsleiter Bernhard P. Jühe, bei dem die Fäden der Rally mit dem Dreh- und Angelpunkt Bad Sassendorf zusammenlaufen.

Von diesem idyllisch gelegenen Kurort führen die sieben Etappen durch das Lipper- und das Münsterland sowie dem Kreis Warendorf und das Sauerland. Da geht es nicht nur bis zum Möhnesee und nach Brilon, sondern auch durchs Hönnetal bis zum Hotel Deimann in Winkhausen bei Schmallenberg. Auf ihren Touren kommen die alten Schätzchen auch an zahlreichen Schlössern Westfalens (unter anderem Schloss Crassenstein) vorbei, bevor in verschiedenen Firmen (unter anderem MeisterWerke Schulte in Rüthen und Glasurit in Münster) eine längere Pause eingelegt wird. Auf den einzelnen Streckenabschnitten gibt es immer wieder Gleichmäßigkeits- und diverse andere Sonderprüfungen, so dass beim Festabend im Kurort Bad Sassendorf auch die Sieger gekürt und mit Pokalen ausgezeichnet werden können. Die gibt es erstmals nicht nur für das beste fahrerische Können, sondern auch für die Punktbesten einer Sonderwertung aus touristischer Sicht.

„Ein internationaler Mix der Automobil-KFZ-Geschichte“

„Natürlich ist die „Five World Rally 2021“ kein Ersatz für die alljährliche Oldtimer Rundfahrt im Mai mit rund 300 PKW’s, LKW’s Motorrädern und Omnibussen“, so Paul Witteler vom bekannten Briloner Autohaus. Aber auch an diesem Samstag gebe es ganz besondere alte Schätzchen aus aller Welt zu bestaunen. Paul Witteler: „Ein internationaler Mix der Automobil-KFZ-Geschichte“. Welchen Stellenwert diese Rallye hat, zeigt allein die Tatsache, dass sich Bad Sassendorf bei der Bewerbung aus Ausrichter gegen die australische Weltmetropole Sidney durchsetzte.

Bevor die Teilnehmer aus aller Welt an diesem Samstag bei Wittelers die Mittagspause einlegen, kommen sie am Wasserschloss Schwarzenraben bei Lippstadt vorbei. Wer keine Möglichkeit hat, die Fahrzeuge von Anno dazumal an der Strecke zu bestaunen, sollte die Gelegenheit bei „Wittelers“ an der Möhnestraße unbedingt wahrnehmen. Außer dem Rolls-Royce aus dem Jahre 1913 ist der Phantom 1 (Bj. 1927) dieser Nobelmarke mit von der Partie. Ebenso ein Mercedes Benz SS Rennsport (1928) und ein Bentley 4,5 Litre Le Mans aus dem Jahr 1929. Bei dieser Parade, bei der kein Auto mindestens 20 Jahre alt sein muss, ist dagegen der Opel Kapitän P aus 1958 fast 30 noch ein Youngtimer.

Auf dem Rückweg ist dann eine Fahrt durch das Gelände der Warsteiner Brauerei und ein Besuch der Sauerländer Edelbrennerei in Rüthen geplant. Unterwegs kommt der Autokorso am barocken Wasserschloss Körtlinghausen vorbei, bevor man im Kurpark Bad Sassendorf das Ziel erreicht und zum gemütlichen Teil übergehen kann.

