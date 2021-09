Oldtimertreffen Medebach: Feier dieses Jahr am Gut Glindfeld

Medebach. Der Oldtimerclub Medebach veranstaltet in diesem Jahr bereits sein 23. Oldtimertreffen. Jedoch wird dieses Mal an einem anderen Ort gefeiert:

Der Oldtimerclub Medebach veranstaltet am Samstag, 11. September, sein traditionelles Oldtimertreffen. In diesem Jahr bereits zum 23. Mal.

Treffen dieses Jahr kleiner und am anderen Standort

Sind in den letzten Jahren die Veranstaltungen immer größer und umfangreicher geworden, so gab es 2018 einen Wechsel des Standortes um die Veranstaltung unter anderem im kleineren Rahmen durchführen zu können. Aus verschiedenen Gründen wurde 2020 durch die Generalversammlung beschlossen, den Standort ein weiteres Mal zu wechseln. In der Zukunft findet das Oldtimertreffen auf Gut Glindfeld in direkter Nähe zu Medebach statt. Coronabedingt soll es dieses Jahr eine eintägige Veranstaltung an der neuen Location geben.

Der Club schuldet den Eigentümern Familie Heller von Gut Glindfeld großen Dank, da sie das historische Anwesen als Ort des Treffens zur Verfügung stellen. In historischem Ambiente beginnt die Veranstaltung um 11 Uhr. Um 13 Uhr starten die Teilnehmer zur traditionellen 20. Hanse-Classic die von klassischen Autos, Lkw und Motorrädern absolviert wird. Bei einer etwa 70 Kilometer langen Rundfahrt lösen die Teilnehmer verschiedene Aufgaben. Auf die erfolgreichsten Teilnehmer wartet bei der Siegerehrung gegen 18 Uhr neben einem Pokal auch ein Geldpreis.

Auch für Kinder ein schöner Tag

Neben dem Gutshof wird am Nachmittag auf einer Freifläche eine Leistungsprüfung alter Traktoren angeboten, dieses „Pulling“ war immer ein Höhepunkt jedes Treffens. An mehreren Stationen können sich Besucher und Teilnehmer stärken, an den Ausstellungsflächen mit den Besitzern der Fahrzeuge fachsimpeln. Eine Hüpfburg und andere Angebote werden auch den Kindern einen schönen Tag in Glindfeld ermöglichen.

Zum Ausklang des Tages wird ein Shuttlebus nach Medebach eingesetzt, der für einen kleinen Kostenbeitrag genutzt werden kann. Anreisenden mit Wohnmobil oder Zelt sei der Campingplatz „Zur Hasenkammer“ empfohlen (Buchung erforderlich), es gibt an der Schützenstraße in Medebach auch öffentliche, zahlenmäßig begrenzte Stellplätze für Wohnmobile. Weitere Übernachtungsmöglichkeiten bietet die örtliche Hotellerie.

Obgleich es in diesem Jahr kein Fahrerlager geben kann, freut sich der Club über Anmeldungen der Oldtimer auf seiner Homepage www.oldtimerclub-medebach.de.

