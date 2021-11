Olsberg: 350 Bäume für ein besseres Klima

Olsberg. Auf dem städtischen Bauhof im Gewerbegebiet „Hohler Morgen“ in Olsberg herrschte Hochbetrieb. Dort wurden 350 Obstbäume verschenkt.

Hochbetrieb am Samstagmorgen herrschte auf dem städtischen Bauhof im Gewerbegebiet „Hohler Morgen“ in Olsberg, als die Einwohner aus dem gesamten Stadtgebiet ihre bestellten Obstbäume abholen konnten. Insgesamt 350 Apfel-, Kirsch- und Pflaumenbäume wurden im Rahmen einer „Obstbaum Verschenkaktion“ innerhalb von drei Stunden an die Interessierten verteilt, um so einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Unterstützung gab es vor Ort unter anderem von Bürgermeister Wolfgang Fischer sowie dem Stadtgärtner Andreas Lahme und Elmar Trippe, der beim Umweltamt tätig ist.

