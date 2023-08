In Olsberg soll ein Bürgerwald entstehen.

Natur Olsberg: Baumpaten für Bürgerwald am Matzenknapp gesucht

Olsberg. Der geplante Bürgerwald am Matzenknapp könnte schon in diesem Herbst seine ersten Bäume bekommen. Er soll eine parkähnliche Struktur erhalten.

Noch ist es ein zartes Pflänzchen – aber in den kommenden Jahren wird es wachsen und ein besonderer Ort im Olsberger Stadtgebiet werden: Der geplante Bürgerwald am Matzenknapp könnte schon in diesem Herbst seine ersten Bäume bekommen. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger Baumpatenschaften übernehmen.

Hintergrund: „Das Pflanzen von Bäumen zu besonderen Anlässen ist eine Jahrhunderte alte Tradition; ein Baum symbolisiert den Lauf der Zeit und des Lebens“, so Elmar Trippe vom Fachbereich Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Soziales. Konkret könnten es Hochzeiten, Geburten, „runde“ Geburtstage oder Jubiläen sein, die dann zum Anlass für eine Baumpflanzung werden. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt – Elmar Trippe: „Das Pflanzen von Bäumen leistet heute mehr denn je einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Artenschutz.“

Bergahorn, Rotbuche, Hainbuche, Roteiche, Stieleiche, Wildkirsche und Winterlinde

Entstehen soll der Bürgerwald am Matzenknapp, im Bereich Gierskopp neben der Roten Brücke, etwas weiter nördlich liegt der Gasthof Schinkenwirt. Jährlich bis Ende September können Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg „ihren“ Baum bei der Stadtverwaltung Olsberg ordern. Dabei haben Interessierte die Wahl zwischen Bergahorn, Rotbuche, Hainbuche, Roteiche, Stieleiche, Wildkirsche und Winterlinde. „Bei diesen Bäumen handelt es sich um Bäume, die für die gegebenen Standortbedingungen geeignet sind“, erläutert El-mar Trippe. Bei der Bestellung können auch Angaben zur Baumpatin beziehungsweise dem Baumpaten und dem Anlass der Baumspende gemacht werden.

Kosten soll ein Baum im Bürgerwald insgesamt 100 Euro

Gepflanzt werden sollen die Bäume dann im November durch die Stadtverwaltung Olsberg, mit Unterstützung von den Forstwerkern der Josefsgesellschaft. Der Bürgerwald soll dabei keine parkähnlichen Strukturen aufweisen – Elmar Trippe: „Es wird ein Laub-Mischwald angelegt und es werden weder Wege angelegt noch Bänke aufgestellt.“ Baumpatinnen oder –paten können durch regelmäßiges Wässern selbst zum Anwachsen des jeweiligen Baumes beitragen.

Kosten soll ein Baum im Bürgerwald insgesamt 100 Euro. Darin enthalten sind die Kosten für Beschaffung, Pflanzung, Befestigung und Schutz des Baumes. Denn nach der Pflanzung sollen die Bäume durch einen zusätzlichen Pfahl stabilisiert werden und einen so genannten „Fegeschutz“ bekommen, der vor Wildverbiss schützt.

Wer möchte, kann für zusätzlich 15 Euro eine Plakette bestellen, die auf Baumpaten oder –patin und den Anlass der Pflanzung hinweist. Diese Plakette wird dann am Pflanzpfahl befestigt.

Und es soll noch weitere „Bürgerbäume“ für Familien in der Stadt Olsberg geben. Bei der Geburt eines Kindes erhalten Familien mit Wohnsitz im Stadtgebiet künftig aus dem Bereich der Familienförderung einen Gutschein im Wert von 30 Euro für einen „Babybaum“. Der Gutschein kann dazu verwendet werden, um einen Baum im eigenen Garten zu pflanzen - oder aber als Anteil für einen Baum im Bürgerwald.

Erste Bäume für den neuen Bürgerwald können noch bis Ende September bestellt werden. Ein entsprechendes Formular finden Interessierte unter www.olsberg.de online.

