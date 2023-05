Baulandbörse trifft bei Olsbergern auf großen Widerspruch

Im gesamten Olsberger Stadtgebiet gibt es noch zahlreiche Baulücken, die bebaut werden könnten. Auch auf der so genannten "Belgier-Wiese" in Bruchhausen könnten demnächst vielleicht einmal neue Häuser errichtet werden könnten.

20 Baulücken gibt es derzeit in vier Ortsteilen. Diese sollen in eine Baulandbörse aufgenommen werden. Die Mehrheit möchte das aber nicht.

Olsberg. In den Ortsteilen Antfeld, Assinghausen, Bruchhausen und Gevelinghausen gibt es derzeit 20 Baulücken, die in das Baulücken-Kataster aufgenommen werden. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung hervor, die jetzt dem Fachausschuss Planen und Bauen zur Beratung vorgestellt wurde.

Insgesamt waren nach Recherchen der Stadt im Februar dieses Jahres, 98 Eigentümer in den vier Ortsteilen schriftlich kontaktiert worden, ob sie bereit seien, das ihren Besitz befindliche bebaubare Grundstück für Bauzwecke zu veräußern und auf der „Baulandbörse“ der Stadt Olsberg im Internet anzubieten. Oder aber bis zum 24. März Widerspruch einzulegen. Von dieser Möglichkeit machten immerhin 78 Prozent Gebrauch, die ihre Liegenschaft lieber behalten möchten.

Hohe Widerspruchsquote

Nachdem bis zum Stichtag keine Rückmeldung bei der Stadt eingegangen war, sprachen sich in Bruchhausen von den privaten 30 Grundstückseigentümern sechs für eine Veröffentlichung im Baulücken-Kataster aus. Damit betrug die Widerspruchsquote 80 Prozent. Diese lag in Gevelinghausen bei 79 Prozent, wo 34 Grundstückseigentümer angeschrieben wurden und sich 7 mit einer Veröffentlichung einverstanden erklärten.

Von den elf Besitzern von Bauland in Antfeld waren vier bereit, ihr Grundstück zu verkaufen, was einer Quote von 36 Prozent entspricht. Sogar nur drei von 23 Grundbesitzern erklärten in Assinghausen ihre Bereitschaft ihr Grundstück zu Verkauf auf der Internetplattform anzubieten, was einer Quote von 13 Prozent entspricht.

Baulandbörse für private Grundstücke

Nach Auskunft der Verwaltung können die privaten Grundstücke jetzt in der „Baulandbörse“ in einer Planübersicht aufgerufen werden. Ein so genannter „Steckbrief“ enthält alle Informationen über Lage, Größe und Planungsrecht zum sofort bebaubaren Grundstück. Interessenten können sich dann mit der Stadt Olsberg in Verbindung setzen, um die Kontaktdaten des Eigentümers zu erfahren.

Da es in Elleringhausen, Wiemeringhausen, Elpe und auch Wulmerighausen ebenfalls sofort bebaubare Grundstücke gibt, sollen auch hier die Eigentümer seitens der Stadt angeschrieben werden. Gibt es keinen Widerspruch, steht auch hier einer Veröffentlichung nichts mehr im Wege.

Außerdem soll die Verwaltung erste Gespräche mit den Eigentümern von nicht sofort bebaubaren Grundstücken führen, um eine eventuelle Bebaubarkeit zu klären.

In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, dass seitens der Dorfgemeinschaft Brunskappel ein Antrag vorlag, den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern, so dass einige Flächen im Dorf in Bauland umgewandelt werden können. Die Widerspruchsquote lag die in Brunskappel im letzten Jahr bei der Nachfrage überdurchschnittlich hoch, so dass es gerade für junge Familien fast unmöglich ist, einen Bauplatz im Dorf zu finden, heißt es in der Begründung des Antrags.

