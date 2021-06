Olsberg: Bewohner hören Geräusche – Es sind Einbrecher

Olsberg. In Olsberg werden Hausbewohner durch Geräusche aufgeschreckt. Die Polizei geht davon aus, dass Einbrecher in das Haus eindringen wollten.

Am Freitag um 12:45 Uhr haben Unbekannte nach Angaben der Polizei versucht in eine Wohnung in der Carlsauestraße in Olsberg einzubrechen. Die Bewohnerin hörte Geräusche an ihrer Wohnungstür.

Bei der Nachschau bemerkte sie, dass sie Tür einen Spalt geöffnet war und anschließend von außen zugezogen wurde. Möglicherweise wurden die Täter durch die Bewohnerin gestört.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Täglich wissen, was im Altkreis passiert: Hier kostenlos für den WP-Brilon-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon