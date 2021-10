Olsberg: Bigger Bücherbasar zieht um

Bigge. Am kommenden Sonntag, 17. Oktober, findet in Bigge wieder ein Bücherbasar statt, allerdings nicht wie gewohnt im Kolpinghaus.

Der jährliche Bücherbasar des Vereins Kolpinghaus Bigge findet wieder am Sonntag, 17. Oktober, statt – diesmal jedoch nicht im Bigger Kolpinghaus, sondern in der Produktionshalle der Zimmerei Göddecke Holzbau (ehemals Zimmerei Hoppe), In der Ramecke 5, in Bigge.

Seit seiner Gründung ist das Kolpingwerk eng mit dem Handwerk verbunden – aber das ist nicht der Grund, warum der diesjährige Bücherbasar in einem Handwerksunternehmen stattfindet. Der große Saal des Bigger Kolpinghauses wird pandemiebedingt von dem Jugendtreff genutzt. Zudem stünden dort die Regalreihen für die derzeitigen Verhältnisse zu eng beieinander und da die angrenzende Schützenhalle anderweitig vermietet ist, zieht der Bücherbasar in diesem Jahr kurzerhand in die Produktionshalle der Zimmerei Göddecke Holzbau.

Durch die Größe der Halle können die Bücher weitläufig aufgestellt und auf diese Weise ein Gedrängel an den Büchertischen verhindert werden.

Sehr große Auswahl

Durch die Pause im vergangenen Jahr haben sich reichlich Bücher angehäuft, wodurch nun eine viel größere Menge an Büchern zur Auswahl steht. Der Verein Kolpinghaus Bigge nimmt alle zwei Monate im Rahmen der örtlichen „Papiercontaineraktion“ Bücherspenden entgegen, wobei Bücher je nach Zustand und Alter aussortiert werden. Übrig bleiben gut erhaltene und aktuelle Bücher, die der Verein dann über das Jahr einlagert und beim Bücherbasar zum Kauf anbietet. Dabei versucht der Verein die Bücher in Kategorien einzuordnen, was das Suchen und Finden von Lieblingsstücken erleichtert und einen Vorteil gegenüber anderen Bücherbasaren bietet.

Waffeln, Kaffee und Kuchen

Der Bücherbasar besteht inzwischen seit 14 Jahren und zieht nicht nur lokale Besucher an. Der Basar ist zwischen 11-17 Uhr geöffnet, so dass es genügend Zeit zum Stöbern gibt. Wie gewohnt werden frische Waffeln, Kaffee und Kuchen angeboten. Es gelten die üblichen Hygienebestimmungen des Handels. Mund-Nasen-Masken sind erforderlich. Wer weitere Bücher spenden möchte, kann diese gerne am Tag des Bücherbasars abgeben. Die Einnahmen des Bücherbasars sind für die Wärmedämmung des Jugendraums vorgesehen.

Wer an dem Sonntag verhindert ist und gerne liest, kann alternativ bei der Büchertauschzelle an der katholischen Pfarrkirche St. Martin Bigge vorbeischauen. Dort wird das Sortiment regelmäßig durch Annette Krätzig (Kolpingsfamiile Bigge) gepflegt und freie Regalplätze durch Bücher aus dem Basarsortiment ergänzt

