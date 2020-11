Olsberg: Darum gab es ein Großaufgebot der Feuerwehr

Olsberg. Die Feuerwehr in Olsberg musste am Montagabend mit einem Großaufgebot ausrücken. Sie ging von einem Industriebrand aus. Grund war eine Gasflasche

Am frühen Montagabend musste die Feuerwehr in Olsberg mit einem Großaufgebot zu einem Einsatz in der Hüttenstraße fahren. Elf Fahrzeuge und 55 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, weil eine Gasflasche gebrannt hat und die Einsatzkräfte von einem Industriebrand ausgegangen waren. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort.

„Zum Glück war ein Eingreifen nicht notwendig. Als wir eintrafen, war die Flasche bereits kontrolliert ausgebrannt“, erklärt Marc Stappert von der Feuerwehr Olsberg . Ein auslaufendes Metall hatte einen Schlauch an einer Gasflasche entzündet, das Gas entwich und fing Feuer. Dabei kam es aber zu keinem Sach- und Personenschaden.

Vor Ort waren Einsatzkräfte aus Antfeld, Bigge-Olsberg und Elleringhausen.