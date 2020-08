Olsberg: Die HSW über den Grund für die Wasserpreise

Die HSW beteiligt sich regelmäßig am freiwilligen Benchmarking der Wasserversorgungsunternehmen in NRW.

Meschede/Olsberg/Bestwig. Die Strukturen einer ländlichen Region mit vielen Bergen wie dem HSK schlagen sich im Wasserpreis nieder. Das sagt der Versorger HSW dazu.

Wo steht ein Wasserversorgungsunternehmen, wo sind seine Stärken, wo die Schwächen? Um diese Fragen zu beantworten, gibt es das so genannte Benchmarking der Trinkwasserversorgung in NRW. Dabei unterziehen sich Versorgungsunternehmen einer vergleichenden Kennzahlenanalyse. Die Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) beteiligt sich zum 6. Mal an dem Leistungsvergleich.

Verglichen werden dabei Aspekte aus den Bereichen Effizienz, Versorgungssicherheit, Versorgungsqualität, Nachhaltigkeit und Kundenservice – und zwar unter Trinkwasserversorgern, die vergleichbare Strukturen und Voraussetzungen aufweisen. Denn diese können je nach Region stark variieren, sagt Robert Dietrich, Technischer Geschäftsführer der HSW: „Jedes Wasserversorgungsunternehmen hat in seinem Versorgungsgebiet sehr individuelle Voraussetzungen.“ Einfluss darauf nehmen kann ein Versorger nicht - die Auswirkungen auf das Kostenniveau aber bleiben.

Kosten für Wartung, Instandhaltung und Energie

In einer eher ländlichen Region im Mittelgebirgsraum – wie dem Hochsauerland – bestünden andere Anforderungen an die Trinkwasserversorgung als in einer Großstadt, so die HSW. Die Versorgung sei anspruchsvoller, weil für weniger Abnehmer ein längeres Verteilnetz notwendig ist. Dazu seien mehr Druckerhöhungs- und Druckminderungsstationen sowie Hochbehälter nötig. Robert Dietrich: „Auf diese Weise entstehen im Vergleich zu anderen Versorgungsgebieten höhere Kosten für Wartung, Instandhaltung und Energie.“

Die Wasserbezugskosten für einen fiktiven „Musterhaushalt“ lägen im unteren Viertel aller vergleichbaren Trinkwasserversorger, die am Benchmarking teilgenommen haben. Auch Handlungsbedarfe werden ausgemacht. Bei der HSW etwa liegen diese bei den Schäden an Hausanschlüssen und bei der Netzerneuerung. Das habe man im Blick, so Robert Dietrich: Nach der Ertüchtigung der Wasserwerke Mengesohl und Stockhausen sowie dem Neubau des Wasserwerks Hennesee sei nun das Verteilnetz „an der Reihe“.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insofern sei das Benchmarking besonders dann eine sinnvolle Sache, wenn man sich regelmäßig beteilige, betont Christoph Rosenau: „Die Einordnung der eigenen Leistungen im Quervergleich und die Diskussion über die Ergebnisse mit weiteren Teilnehmern geben wich-tige Impulse für die weitere Entwicklung des Unternehmens.“