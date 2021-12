Olsberg: Die Ruhrbrücke auf der Steinhelle ist freigegeben

Olsberg. Nach monatelangen Bauarbeiten ist die Ruhrbrücke auf der Steinhelle in Olsberg endlich fertiggestellt. Warum sich die Fertigstellung verzögerte:

Endlich! Nach aufwendigen Instandsetzungsarbeiten ist die Ruhrbrücke auf der Steinhelle in Olsberg wieder auf den Verkehr freigegeben.

Weite Umwege in Kauf nehmen

Seit Anfang Juni mussten die Autofahrer auf der B 480/L 742 müssen vor allem in den Hauptverkehrszeiten in Geduld üben. Da die Brücke zunächst teilweise und dann komplett gesperrt wurde, mussten vor allem die Einwohner von Wulmeringhausen und Brunskappel weite Umwege über Assinghausen und Wiemeringhausen in Kauf nehmen.

Veranschlagter Kostenrahmen eingehalten

Eigentlich war die Fertigstellung schon für Mitte Oktober geplant, doch die Abbrucharbeiten der Kappen (Randbalken/Gesimse) an den Stützwänden seien doch aufwendiger als geplant gewesen, was zusätzliche Arbeitsvorgänge erforderlich machten, so dass es zu den Verzögerungen kam, so der Pressesprecher Oscar Faneca Santos von Strassen.nrw. Letztendlich seien doch alle Arbeiten wie geplant ausgeführt. Auch der veranschlagte Kostenrahmen von 700.000 Euro wurde eingehalten. aj

