Olsberg: Diese Feuerwehrgerätehäuser sind auf dem Prüfstand

Olsberg. Der Olsberger Bauausschuss berät über alle Feuerwehrgerätehäuser diskutiert. Das sind die größten Probleme der Standorte:

Nach der Präsentation einer Standortanalyse der Firma Lülf+ Sicherheitsberatung nach dem Brand des Feuerwehrgerätehauses (FGH) des Löschzuges 2021 wurden jetzt im Ausschuss in Olsberg Planen und Bauen das Ergebnis einer Bestandsaufnahme aller FGH der Löschgruppen vorstellt.

Das Feuerwehrgerätehaus in Elleringhausen hat mit einem Defizit von mehr als 180 qm den größten Flächenbedarf . Foto: joachim Aue / J

Wenn außer dem unvermeidlichen Neubau des Gerätehauses des Löschzuges auch alle anderen Gebäude der örtlichen Wehren langfristig entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes auf den neusten Stand gebracht werden müssen, könnte das den städtischen Haushalt auf die kommenden Jahre mit bis zu 18 Millionen Euro belasten, so Bürgermeister Wolfgang Fischer.

Mehr als die Hälfte der Gerätehäuser platzen aus allen Nähten, haben zu wenig Pkw-Stellplätze und weisen erhebliche Mängel auf. Unter anderem sind die Funktionsbereiche nicht getrennt, es gibt keine Notstromversorgung und die Liste der technischen Defizite ist insgesamt lang, so Mitarbeiter Frank Reuter von Lülf+.

Flächendefizit

Aufgrund dieser Bestandsaufnahme ist der Neubau der Gerätehäuser in Assinghausen, Bruchhausen, Brunskappel, Elleringhausen, Gevelinghausen und Wulmeringhausen als mittel- bis langfristig unumgänglich. Das ermittelte Flächendefizit beträgt in fast allen Gebäuden von rund 115 Quadratmeter wie in Brunskappel bis zu 181 Quadratmeter in Elleringhausen. Um den Brandschutzbedarfsplan komplett umzusetzen, benötigen die einzelnen Löschgruppen bei eingeschossiger Bauweise einschließlich des Umfeldes für Pkw- Stellplätze einen Flächenbedarf von bis 1500 Quadratmeter, der auf den Bestandsgrundstücken so gut wie nicht vorhanden ist. Folglich muss, wie beim Löschzug Bigge-Olsberg auch, ein neuer Standtort für das Feuerwehrgerätehaus gesucht werden.

In Brunskappel gibt es neben dem empfohlenen Neubau auf einem geeigneten Grundstück auch die Option, das vorhandene Gebäude abzureißen und an Ort und Stelle durch einen Neubau zu ersetzen. Das hätte jedoch zur Folge, dass während der Bauzeit ein Provisorium in Form von Containern oder mit einem Zelt an anderer Stelle im Dorf realisiert werden müsste. Keine Sorgen über einen zukunftsfähigen Standort muss sich die Löschgruppe Antfeld machen, die oben auf der Prioritätenliste steht. Hier beginnen die Planungen für eine Erweiterung auf dem Bestandsgrundstück und die erforderlichen Finanzmittel sind im Haushalt bereits vorgesehen. Ganz unten auf der Liste ist die Löschgruppe Wiemeringhausen zu finden, weil es hier die wenigsten Probleme gibt.

Die fehlenden 23 Quadratmeter könnten an der Rückseite des Gebäudes ohne großen Aufwand angebaut werden. Keinen Handlungsbedarf gibt es in Elpe, wo erst kürzlich das Feuerwehrgerätehaus komplett saniert wurde.

Für jede Menge Zündstoff dürfte die im Brandschutzbedarfsplan angeregte Zusammenlegung der Löschgruppen von Elleringhausen und Bruchhausen und von Assinghausen und Wulmeringhausen sorgen, die auch in der Standortanalyse ein Thema ist. Ob es dazu kommt, darüber müssen die Ratsmitglieder in ihrer Sitzung am 23. Juni befinden. Keine leichte Entscheidung die sie da zu treffen haben, zumal sich Wehrführer Marc Stappert ebenso wie die jeweiligen Löschgruppen gegen eine Zusammenlegung ausgesprochen haben. „Jede Ortschaft braucht seine Löschgruppe“ so Alfred Metten (SPD) Ausschussmitglied und Feuerwehrmann aus Wulmeringhausen.

Zukunft der Löschgruppen

Auch stand die Frage im Raum, ob vielleicht die Löschgruppen eigenständig bleiben könnten und nur an einem gemeinsamen Standort haben könnten. Claudia Weigand (Bündnis 90/Die Grünen) regte an, es sollte geklärt werden, was für und was gegen eine Zusammenlegung spreche. Während viele aktive Feuerwehrleute die Diskussion mit großem Interesse verfolgten, betonte Didi Burmann (FDP) aus Elpe, dass die Feuerwehren einen hohen Stellenwert in jedem Dorf haben. Bürgermeister Wolfgang Fischer verwies auf den Bedarfsplan und unterstrich noch einmal, dass der Bau eines jeden Feuerwehrgerätehauses die 1,5 Millionen Euro koste.

Jetzt sollen sich erst einmal die Fraktionen beraten, bevor in der nächsten Ratssitzung entschieden wird, wie man weiter agieren will, wie es der Bürgermeister auf den Punkt brachte.

