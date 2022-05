Olsberg: Diskussion um Windenergie und Lichtverschmutzung

Olsberg. Der Olsberger Bauausschuss befasst sich mit dem Thema Windenergie und Lichtverschmutzung. Entscheidung gegen Vorschläge der Grünen

Neben einigen Änderungen von Bebauungsplänen befasste sich der OlsbergerAusschuss Planen und Bauen erneut mit dem Ausbau der Windenergie. Wie der Ausschuss bereits im August 2020 beschloss, will man mit der Neuaufstellung des Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ warten, bis von Bund und Land die entsprechenden Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit geschaffen sind.

Strittig ist dabei vor allem, wie groß der einzuhaltende Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Wohngebäuden sein darf. In der Vorlage der Verwaltung heißt es dazu: „Es sei zu erwarten, dass sich aufgrund der anhaltenden energiepolitischen Diskussionen noch Gesetzesänderungen ergeben könnten, die dann planungsrelevant sein könnten“. Peter Bergmann von „Bündnis 90/Die Grünen“, sprach die Hoffnung aus, dass mit einer neuen Landesregierung die 1.000-Meter endlich kippt, da vor allem der Einfluss der FDP doch beträchtlich gesunken sei.

Derzeit halte er die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes wenig sinnvoll. Keine Aussicht auf Erfolg hatte ein Antrag der „Grünen“ zur Vermeidung von Lichtverschmutzung in der Stadt Olsberg, auch zum Schutz der Nacht. In der Begründung heißt es unter anderem, der Abend- und Nachthimmel würde durch künstliche Lichtquellen immer mehr aufgehellt. Das habe vor allem auch Einfluss auf die menschliche Gesundheit. Da der Rat im Mai letzten Jahres das „Modernisierungs- und Investitionskonzept der Straßenbeleuchtung“ für die nächsten zehn Jahre beschlossen hatte, um den Energie-Verbrauch durch die Installation von LED-Leuchten zu senken, sah man derzeit keinen Handlungsbedarf.

Knut Finkel (CDU) unterstrich noch einmal: „Alles was die Grünen fordern, hat der Rat damals längst beschlossen“. Und Rudolf Przygoda regte an, es sei ja vielleicht nicht unbedingt nötig, dass auch nachts noch die Gärten beleuchtet seien. Da ohnehin Testphasen mit Bewegungsmeldern in wenig frequentieren Regionen laufen, soll das Ansinnen von „Bündnis 90/Die Grünen“ nicht weiter verfolgt werden. In weiteren Punkten der Tagesordnung ging es um die „Berücksichtigung von ökologischen und energetischen Nachhaltigkeitsmaßnahmen bei der zukünftigen planungsrechtlichen Ausweisung von Wohnbaugebieten im Olsberger Stadtgebiet“.

Dazu hatte die Verwaltung einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erstellt, in dem auch die Stellungnahmen der Fraktionen sowie des Klimabeirates berücksichtigt wurden. Zwar wollten die „Grünen“ in einigen Punkten noch nachbessern, doch die Mitglieder der anderen Fraktionen im Ausschuss waren einhellig der Auffassung: „Wir wollen zukünftige Bauherrn gerade in der heutigen Zeit nicht weiter reglementieren“

