Olsberg: E-Bike-Fahrer flüchtet nach Unfall mit 80-Jährigem

Olsberg. Die HSK-Polizei sucht einen E-Bikefahrer, der sich nach einem Unfall mit einem 80-jährigen Pedelec-Fahrer aus Olsberg aus dem Staub machte.

Die Polizei sucht Zeugen einen Fahrradunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.20 Uhr im Kreisverkehr Stehestraße/Zur Sauerlandtherme in Olsberg ereignet hat. Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer aus Olsberg befuhr den Kreisverkehr aus Richtung der Straße „Zur Sauerlandtherme“. Er wollte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt in die „Stehestraße“ verlassen.

Ein zweiter Radfahrer, der den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen wollte, überholte ihn rechts und streifte seinen Lenker. Der Olsberger stürzte und verletzte sich leicht. Der zweite Fahrer, circa 25 Jahre alt, war mit einem ein E-Bike mit breiten Reifen unterwegs. Hinweise: 02961 /90 200.

