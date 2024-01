Olsberg: Finanzielle Hindernisse für Städte immer härter

Olsberg Die gute Nachricht : Steuererhöhungen wird es in Olsberg nicht geben. Allerdings: Der Bürgermeister warnt vor existenziellen Herausforderungen.

In Olsberg wird es keine Steuererhöhungen für das Jahr 2024 geben. Das hat der Bürgermeister Wolfgang Fischer in der vergangenen Ratssitzung mitgeteilt, in der auch der Haushalt 2024 eingebracht worden ist. Es ist nicht die einzige gute Nachricht für die Stadt, die sich allerdings schweren Herausforderungen stellen muss. Der Bürgermeister bezieht Stellung zu den wichtigsten Punkten in der Haushaltsplanung.

Unterfinanzierung

Zwar teilt Bürgermeister Fischer schon zu Beginn seiner Rede die positive Nachricht zu ausbleibenden Steuererhöhungen mit, allerdings sei keineswegs nun „alles gut so“. „Denn die grundsätzlichen Probleme, die unseren Kommunen - bildlich gesprochen - die Luft zum Atmen nehmen, bleiben bestehen. Die seit Jahren bestehende Unterfinanzierung der Kommunen durch das Land NRW und nicht kompensierte Aufgabenzuweisungen des Bundes haben das Potenzial, die kommunale Handlungsfähigkeit der Kommunen zu beenden.“ Stagnierende Steuereinnahmen, Zuweisungskürzungen, stark steigende Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie stets neue Erwartungen an kommunale Leistungen zur Daseinsfürsorge würden die Überforderung der Kommunen befeuern. Die Entlastungspakete seien für die Kommunen eine Belastung, die sich mit weiteren 1,5 Milliarden Euro zu Buche schlage. Bürgermeister Fischer fürchtet durch die Folgen dieser Politik, dass sich immer weniger Menschen kommunalpolitisch engagieren könnten. Er fordert eine aufgabenangemessene Finanzausstattung durch eine deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz. Der Gesetzgeber solle mehr Handlungsspielraum für die Kommunen schaffen und Bürokratie endlich abbauen. Seine Idee: Ein Globalbudget, damit Kommunen ihre Aufgaben wahrnehmen können.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt einen Puffer innerhalb des Eigenkapitals dar, um der Kommune eine flexiblere Haushaltswirtschaft zu ermöglichen, ohne gleich in ein formalisiertes Haushaltssicherungsverfahren gehen zu müssen. Olsberg hat gegen Ende des Jahres 2023 die Ausgleichsrücklage mit 7.6 Millionen Euro auffüllen können. Das voraussichtliche Ergebnis wird sich bei rund 2 Millionen Euro bewegen, eine Verbesserung von 800.000 Euro. „Die Planzahlen 2024 - 2027 machen aber deutlich, dass in diesen Jahren der Haushalts-Ausgleich nur sehr schwer zu erreichen sein wird“, betont Wolfgang Fischer. Man wolle aber von der Möglichkeit des 3. NFK-Weiterentwicklungsgesetzes gebrauch machen. Obwohl dies noch nicht beschlossen sei, wolle man den Haushaltsbeschluss im Februar nur unter der Bedingung fassen, dass der Gesetzgeber die entsprechenden Regelungen so beschließt. Damit könne man den Ausgleich auch 2024 sicherstellen. Fischer: „Um es ganz klar zu sagen, mehr Geld gibt es dadurch nicht.“ Es handelt sich um eine buchhalterische Möglichkeit.

Einige wichtige Zahlen

Das Defizit der Ergebnisrechnung in Olsberg wird nach dem vorliegenden Entwurf bei - 3,66 Millionen Euro liegen. Mit einem Ansatz von 15 Millionen Euro wird in diesem Jahr die Gewebesteuer eingerechnet, nach derzeitigem Stand können für 2023 mit 16,7 Millionen Euro gerechnet werden, dies sei den wirtschaftsstarken und gesunden Unternehmen und Betrieben der Stadt zu verdanken, die Bürgermeister Wolfgang Fischer besonders hervorhebt. Der Finanzplan sieht Investitionen in Höhe von 8 Millionen Euro vor, allein 6,8 Millionen Euro für Baumaßnahmen.

Gebühren

15 Jahre lang haben sich die Gebühren in Olsberg stabil gehalten, jetzt müssen die Gebühren für die Abwasserbeseitigung um 10 Prozent angehoben werden. Der Rat hatte zuvor schon eine geringe Anhebung der Gebühren für die Biotonne beschlossen.

Aqua Olsberg

In diesem Jahr sei es wichtig, wie Bürgermeister Fischer betont, Entscheidungen zum Wiederaufbau zu treffen, auch mit Blick auf die zu erwartende Versicherungsleistung in Höhe von 3 Millionen Euro brutto. Für 2025 und 2026 sind für den Wiederaufbau Ansätze von je 1,25 Millionen Euro im Haushalt zu finden. „Mit diesen Ansätzen soll ein über die Versicherungsleistung hinausgehender Eigenanteil abgebildet werden.“ Dies diene zunächst der politischen Beratung.

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Wolfgang Fischer beim Kämmerer Stefan Kotthoff. „Noch nie war die Aufstellung des Haushaltes, natürlich auch bedingt durch den Cyberangriff auf die Südwestfalen IT, so arbeitsaufwendig wie bei diesem Haushalt.“