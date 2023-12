Olsberg: Fußgänger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Bei dem Unfall wurden zwei Senioren schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Am vergangenen Samstag ist nun ein Mann aus Bigge an den Folgen gestorben.

Olsberg. Vergangenen Woche kommt es in Olsberg zu einem Unfall. Dabei werden zwei Senioren schwer verletzt. Ein Bigger ist nun an den Folgen gestorben

Am vergangenen Dienstag (28. November) kam es in Olsberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Ehepaar aus Bigge überquerte die Hauptstraße als Fußgänger, als zeitgleich ein 26-jähriger Mann aus Soest von der Ehrenmalstraße auf die Hauptstraße abbog. Der 84-jährige Fußgänger wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und ist am Samstag verstorben, teilte die Polizei der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mit.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Rekonstruktionsgutachten in Auftrag gegeben. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen. (bene)

