Olsberg: Gelber Wagen drängt Auto aus Winterberg in Graben

Olsberg. Ein Mann aus Winterberg fährt auf der B 480. Auf Höhe der „Steinhelle“ kommt ihm in einer Kurve plötzlich ein Auto auf seiner Spur entgegen.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis am Dienstag (13. Juni) mitteilt, kam es bereits am Donnerstag, 8. Juni, gegen 12:30 Uhr auf der B480 im Bereich „Steinhelle“ zu dem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Winterberg war mit seinem Pkw in Richtung Olsberg unterwegs. Im Kurvenbereich kam ihm ein Auto auf seiner Fahrspur entgegen, sodass er in den Graben ausweichen musste und dort verunfallte.

Lesen Sie auch:Überwältigende Mehrheit spricht sich für Bri-Kennzeichen aus

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte das entgegenkommende Fahrzeug und nutzte folglich die Fahrbahnseite des Verunfallten. Im Anschluss setzte der bislang unbekannte Pkw seine Fahrt in Richtung Winterberg fort. Es soll sich nach jetzigem Stand der Ermittlungen um ein gelbes Auto mit zwei jungen Männern gehandelt haben.

Lesen Sie auch: Winterberg: Verzweifelter Hilferuf des Bürgermeisters

Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon