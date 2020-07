Olsberg: Hand abgerissen – Kneipp-Figur im Kurpark kaputt

Kaputte Kneipp-Figur in Olsberg: 2017 wurde einer Figur der Arm abgerissen. Jetzt gab es erneut einen Vandalismusschaden.

Olsberg. Pfarrer Kneipp fehlt dieses Mal die rechte Hand: Schon wieder ist einer der 36 Kneippfiguren in Olsberg beschädigt worden. Das sagt die Polizei.

Am Montagmorgen meldeten Zeugen der Polizei eine beschädigte Kneipp-Figur im Kurpark in Olsberg. Vermutlich in der Nacht zum Montag hatten unbekannte Täter die rechte Hand, welche eine Wasserkanne trug, vom Körper abgerissen.

Trotz Nachsuche konnte weder die Hand noch die Wasserkanne gefunden werden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Als erstes war im Dezember 2017 die Skulptur der Jugendhilfe im Kurpark zum Opfer von Sachbeschädigung geworden - ebenfalls an der Hand mit der traditionellen Gusskanne. Danach hatte es immer wieder Vandalismusschäden an den Figuren gegeben.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon in Verbindung unter 02961 - 90 200.