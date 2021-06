Olsberg: „HasleyBlatt“ als Trostpflaster für Schützenbrüder

Olsberg. Vor einigen Tagen ist einer Sonderausgabe des in Olsberg beliebten „HasleyBlatts“ erschienen. Es bietet Rückblicke und Satirisches.

Am kommenden Wochenende wollte die Schützenbruderschaft St. Michael Olsberg eigentlich ihr großes Fest feiern. Doch da das Coronavirus etwas dagegen hat, wird daraus nichts. Um den Schützenbrüdern, ihren Familien und allen Olsbergern zumindest einen Hauch von Schützenfestflair zu vermitteln, ist vor einigen Tagen die Sonderausgabe „Corona“ des beliebten „HasleyBlatts“ erschienen. Denn auch wenn das Schützenfest erneut ausfällt, möchte das Redaktionsteam mit dieser ganz besonderen Ausgabe den Kontakt zum Schützenvolk halten.

Rückblick auf Gartenfeste

Breiten Raum nimmt ein Rückblick auf die vielen kleinen Schützen- und Gartenfeste des vergangenen Jahres in Wort, vor allem aber auch im Bild, ein.

Dabei stehen zwar die vielen „Corona-Könige“ im Mittelpunkt, die zahlreichen Collagen zeigen aber auch, wie kreativ die Olsberger sein können. So durfte das Königspaar Andre und Birgit Regeler im offenen Borgward Kübelwagen am Schützenfestsonntag die Ovationen des Schützenvolks am Straßenrand entgegen nehmen, bevor es bei ein spontaner Besuch auf der einen oder anderen Party mit großem „Hallo“ begrüßt wurde.

Wenn auch in dieser Sonderausgabe 2021 ein Grußwort von Oberst Tobias Klauke und des Königspaares sowie ein Bericht der letzten Generalversammlung (die war übrigens 2020!) nicht fehlen dürfen, wurde auf eine ausgewogene Mischung Wert gelegt, die allen Mitgliedern gerecht wird. Einmal mehr kommen auch die jungen Schützenbrüder zu Wort und es wird an die Königspaare erinnert, die in diesem und auch im vergangenen Jahr ein rundes Jubiläum gefeiert hätten. Von oben hat sich der Schutzpatron der Bruderschaft, der Heilige Michael, gemeldet, um den Schützen einige Durchhalteparolen in den Zeiten von Corona mit auf den Weg zu geben.

Außerdem hat das Autorenteam auf lockere Art und Weise festgestellt, dass das Impfzentrum in der Konzerthalle vieles mit dem Fest des Jahres gemeinsam hat.

Und da auch diesen Jahr sicherlich jede Menge Vögel in den Gärten abgeschossen werden, klärt das Blatt über die Könige auf. Abgerundet wird das 24-seitige HasleyBlatt, dessen Titelseite ein Bilderbogen von den Gartenfeten 2020 ziert, ein paar Hasleysplitter, eine Glosse und allerlei Wissenswertes aus dem Leben der Bruderschaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon