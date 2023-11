Olsberg im Kreisschützenfest-Fieber: Dank an alle Helfer

Olsberg. Die Schützenbruderschaft lobt die Hilfsbereitschaft und das Engagement der Bürger, die das Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.

Mit einer Helferfete bedankte sich die Schützenbruderschaft St. Michael im kleinen Saal der Konzerthalle am Tag vor Allerheiligen bei allen, die sie dabei unterstützt haben, dass das 27. Kreisschützenfest bei allen 63 Bruderschaften, Vereinen und Gesellschaften des Kreisschützenbundes Brilon nicht nur wegen der guten Stimmung, sondern vor allem auch wegen der perfekten Organisation noch lange in Erinnerung bleibt.

Die fleißigen Helfer beim Vorbereiten. Foto: Joachim Aue

„Das war eine Superwerbung für die Bruderschaft und ganz Olsberg“ so der 1. Vorsitzende und Oberst Tobias Klauke in der Begrüßung der freiwilligen Helferinnen und Helfer, der Schützenbrüder und auch seiner Vorstandskollegen, die alles dafür getan hätten, um ein guter Gastgeber zu sein. Das sei mehr als gelungen, wie in den sozialen Medien bereits ausführlich berichtet wurde. Aber auch aus den Reihen der Gäste habe es, was die Organisation und Durchführung betrifft, keine negative Kritik gegeben, sondern nur ein positives Echo.

Enorme Herausforderungen

Eine solche regionale Großveranstaltung stelle die beteiligten Organisatoren und Verantwortlichen vor enorme Herausforderungen, welche ohne die Unterstützung von „Außerhalb“ nicht zu bewältigen wären. Daher habe der Vorstand der Olsberger Schützenbruderschaft in seinen Planungen bereits sehr früh den engen Kontakt zu den zuständigen Behörden und Hilfsorganisationen aufgenommen, sich deren Rat eingeholt und den ständigen Austausch gepflegt. Dies hat wirklich sehr reibungslos und konstruktiv funktioniert, wie der 1. Vorsitzende Oberst Tobias Klauke resümierend betonte.

Für das Schützenfest gab es nur positives Feedback. Foto: Joachim Aue

Aber auch beim Kreisschützenfest selbst sei die Hilfsbereit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg enorm gewesen. Daher gelte sein Dank außer seinen Vorstandskollegen und Schützenbrüdern vor allem den vielen Vereinen, Stammtischen und Privatpersonen sowie den Ordnungskräften für ihr Engagement. Immerhin zeichneten über 100 Freiwillige dafür für verantwortlich, dass die ankommenden Vereine logistisch betreut, während der Umzüge die Straßensperrungen umgesetzt oder Verpflegungsstände besetzt wurden. Hinzu kamen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Kreispolizeibehörde und Sanitätsdienste, der Stadt Olsberg mit dem Bauhof und dem Ordnungsamt. Ein ganz besonderer Dank gebühre auch dem fast 80-köpfigen Theken- und Kellner-Team, ohne deren engagiertem Einsatz der erzielte Umsatz wohl kaum möglich gewesen wäre. Tobias Klauke: „Und noch einer hat alles gegeben, der Musikverein „Eintracht“, sei es bei den Umzügen, der Schützenmesse und als Festmusik in der Konzerthalle. Besonders aber dürfte der stimmungsvolle ‚Große Zapfenstreich‘ noch lange in Erinnerung bleiben.“

Gleichzeitig zollte Tobias Klauke auch den Anwohnerinnen und Anwohnern des Festgeländes und der Festwege für ihre Bereitschaft, seine Anerkennung, diverse Unannehmlichkeiten bei ihrer Parkplatzsituation oder ihren Zufahrtsmöglichkeiten in Kauf genommen zu haben. Er lobte auch die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die die Teilnehmer der Festzüge in ihren Uniformen bei den fast tropischen Temperaturen, mit Wasser und anderen Erfrischungen versorgten.

Bevor man zum gemütlichen Teil überging, unterstrich Oberst Klauke in einem Fazit, dass das Kreisschützenfest 2023 aus Sicht der Schützenbruderschaft St. Michael nicht habe besser laufen könne und er hoffe, dass unterm Strich etwas übrig bleibe.

