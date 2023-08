Olsberg: Imkerei nicht mehr nur Hobby für „ältere Herren“

Olsberg. Eine Wildblumenwiese in Olsberg will der Imkerverein die Gesundheit der Honigbiene schützen. Immer mehr Menschen setzen sich für die Insekten ein

Eine Wildblumenwiese an „Remmers Scheune“ am Ortseingang von Olsberg in Richtung Brilon steht jetzt in voller Blütenpracht. Mit dem Anlegen dieses Blütenstreifens möchte der Imkerverein Olsberg, der Gesundheit der Honigbiene Rechnung tragen und auch etwas für den Schutz und die Erhaltung der Wildbienen tun. Nun summt und brummt es vor „Remmers Scheune“ und schön anzusehen ist es auch.

„Bis vor einigen Jahren war die Imkerei überwiegend noch ein Hobby älterer Herren“

„Wir haben uns für eine mehrjährige und regionale Blühmischung entschieden, die nicht nur schön aussehen, sondern auch den Insekten Nahrung geben soll“, so der Vorsitzende des Olsberger Imkervereins, Reinhard Ditz. Sein Dank galt auch der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“, die von der Idee sofort begeistert war, für die finanzielle Unterstützung. Der Imkerverein Olsberg hat derzeit 34 Mitglieder und bewirtschaftet ca. 210 Bienenvölker. „Bis vor einigen Jahren war die Imkerei überwiegend noch ein Hobby älterer Herren, doch mittlerweile hat sich das Durchschnittsalter gesenkt und wird auch bei uns im Verein von vielen Frauen im Verein betrieben“, berichtet Judith Rosenkranz vom Vorstand, deren Großvater in der Scheune unterhalb des „Langer Berg“ früher Heu und Stroh lagerte und seine Landmaschinen unterstellte.

Ohne die vielen tausend Bestäuberinsekten droht das Ausbleiben der Bestäubung

Die Imker kümmern sich um die Honigbiene, die in Bienenstöcken lebt und nicht bedroht ist. Anders sieht es bei den Wildbienen aus. Ausgeräumte Landschaften ohne Hecken und Wildblumen, der Einsatz von Pestiziden und die Überdüngung, Flächenverdichtung und Schottergärten setzen den mehr als 560 heimischen Wildbienen-Arten zu. Ohne die vielen tausend Bestäuberinsekten droht das Ausbleiben der Bestäubung vieler Nutzpflanzen und verhindert größtenteils das Heranreifen von Obst und Gemüse, erläutert Reinhard Ditz Sinn und Zweck der Wildblumenwiese.

