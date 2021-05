Kirche Olsberg: In dieser Kirche spielt die Orgel ohne Musiker

Olsberg. In der Martin-Luther-Kirche in Olsberg ist die Orgel zu hören. Aber niemand spielt das Instrument. Pfarrer Burkhard Krieger weiß warum das so ist

Harry Potter. Oder Gandalf, der Weise. Aber doch mindestens David Copperfield. Irgendein großer Zauberer muss doch hier buchstäblich seine Finger im Spiel haben: Durch die Martin-Luther-Kirche in Olsberg schwebt Orgelmusik, aber niemand sitzt auf der Bank vor dem Instrument. Wie von Zauberhand werden die Tasten gedrückt.

„Ist das nicht großartig“, feixt Pfarrer Burkhard Krieger und hat einen Heidenspaß, dass sein Besucher den Mund vor lauter Staunen nicht mehr geschlossen bekommt. Einfach irre. Möglich macht diesen „Zaubertrick“ die vom Ingenieurbüro Klaus Holzapfel (Ziertheim) entwickelte „Organola“.

Organistin hatte in Olsberg gekündigt

„Als vor drei Jahren unsere Organistin gekündigt hat, standen wir vor der Überlegung, wie es weitergehen soll“, blickt Krieger zurück, drückt fast unsichtbar Knöpfe an einer handtellergroßen Fernbedienung und schon erklingt eine andere Melodie. Anfangs war die Kirchengemeinde noch zuversichtlich, einen Ersatz an der Orgel zu finden, hat Anzeigen in verschiedenen Zeitungen geschaltet und sich überall umgehört. Ohne Ergebnis. Krieger: „Wir haben wirklich lange gesucht. Aber da war einfach nix zu machen.“

Durch Zufall wurde man auf die Organola aufmerksam, die der findige Ingenieur Holzapfel aus Bayern einst für katholische Kirchen entwickelt hat und mittlerweile bundesweit vertreibt; in fast vierhundert Kirchen hat seine Erfindung bereits Organistinnen und Organisten ersetzt. „Wir“, berichtet der Olsberger Pfarrer, „haben uns das dann mal angesehen und natürlich angehört und waren komplett begeistert.“

Komplexes Prinzip der Technik

„Die zuverlässige Kirchenorgel-Selbstspieleinrichtung für Gemeinden, die oft auf eine Orgelbegleitung verzichten müssen“. Mit etwas sperrigen Worten beschreibt das Unternehmen seine Angebote auf der eigenen Internetseite für den „Orgelspielautomaten“.

Das Prinzip dieser Ingenieur-Meisterleistung ist dabei ebenso komplex wie genial: Auf die Klaviatur der Orgel wird ein Kasten platziert, von dem aus eine ausgeklügelte Mechanik über Filzstößel jede einzelne Taste anspielt. Die Lieder, die über ein Steuergerät abgerufen werden, werden via Datenbank eingespielt. Krieger: „Da ist praktisch alles dabei, was wir so während eines Kirchenjahres brauchen. Und wenn mal etwas fehlt, nimmt mein Kollege Schorstein es eben auf.“ Mittels einer kleinen Fernbedienung kann Krieger vom Altarraum aus das Instrument auf der Orgelbühne punktgenau und passend zum Klingen bringen.

Gerät kostet 7500 Euro

„Der Vorteil ist, dass der Orgelklang so ist, als ob ein Mensch spielen würde. Das macht es für die Gemeinde deutlich angenehmer“, glaubt Krieger, dass man mit der 7500 Euro teuren Anschaffung den richtigen Weg gegangen ist. „Natürlich gibt es auch Dinge, die dieses Gerät nicht kann, zum Beispiel unmittelbar auf den Gesang oder die Stimmung der Gottesdienstbesucher reagieren. Aber dennoch ist es für uns eine gute Lösung und allemal besser, als Gottesdienste ohne Orgelmusik feiern zu müssen“, sagt Burkhard Krieger und lässt noch einmal Lied 316 aus dem Evangelischen Gesangbuch erklingen: „Lobe den Herren“.

