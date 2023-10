Olsberg: Josef Schulte-Lohgerber ist mit 92 Jahren gestorben

Olsberg/Sundern. Der Sauerländer Unternehmer Josef Schulte-Lohgerber ist tot. In den 70er Jahren gründete er die Firma Schulte Duschkabinenbau in Olsberg.

Der Sauerländer Unternehmer Josef Schulte-Lohgerber, Seniorchef der Unternehmen Gebrüder Schulte, Schulte Duschkabinenbau, Schulte Home, HSK-Duschkabinenbau und Breuer ist am Montag, 9. Oktober 2023, im Alter von 92 Jahren gestorben. Das Sauerland verliert mit ihm eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit. In Sundern geboren und aufgewachsen, war er als sehr guter Fußballspieler unter dem Namen „Schulten Bubi“ bekannt.

Nach der Schule, einer handwerklichen Schlosserausbildung und einer kaufmännischen Lehre trat er 1953 in den elterlichen Betrieb ein. Das 1921 von seinem Vater Josef und dessen Bruder Franz gegründete Unternehmen fertigte zunächst Gardinenstangen. 1939 war die Belegschaft bereits auf 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterangewachsen.

Nach dem Krieg wurden zu dem Produkte aus Draht, Rohr und Kunststoff hergestellt. Mit seinem Eintritt 1953 veränderte sich das Produktspektrum und es wurden neue Kundenkreise wie Versandhäuser,Baumärkte und Fachhändlererschlossen: Zu Beginn der 1960er Jahre waren Einkaufsroller sowie auch Regalsysteme große Verkaufsschlager. Für Regalsysteme ist Gebrüder Schulte bis heute eines der führenden Unternehmen auf dem deutschen Markt.

Firma Schulte Duschkabinenbau in Olsberg gegründet

Mitte der 1970er Jahre gründete Josef Schulte-Lohgerber die Firma Schulte Duschkabinenbau in Olsberg. Mit Design, Qualität und Service zu bezahlbaren Preisen grenzte sich das Unternehmen sowohl von europäischen Anbietern als auch von asiatischen Wettbewerbern ab – in den letzten 35 Jahren ist die Schulte Gruppe zum führenden Duschkabinen-Hersteller in Europa geworden. Nahe zu 70 Jahre war Josef Schulte für die Geschicke der wachsenden Unternehmen verantwortlich. Heute arbeiten rund 1850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standortender verschiedenen Unternehmen.

Parallel zum Erfolg in den Unternehmen unterstützte Josef Schulte seine Region. Etliche Vereine und gemeinnützige Organisationen haben über die Jahre davon profitiert.

Mit Josef Schulte-Lohgerber verliert die Branche einen Visionär mitunternehmerischem Mut und zugleicheinen empathischen Mitmenschen,der auch im Ruhestand fortwährend ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter, Freunde und Familie hatte. Er hinterlässt seine Ehefrau, drei Kinder und sieben Enkelkinder.

