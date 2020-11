Olsberg: Karnevalist erklärt Corona-Folgen für die Narren

Olsberg. Daniel Möller ist Karnevalist in Olsberg und merkt die Folgen der Coronakrise. Aber dennoch steht das Leben der Narren nicht still. Es gibt Pläne

Daniel Möller ist Vorstandsmitglied der Närrischen Olsberger Karnevalsgesellschaft. Er wäre zu dieser Zeit normalerweise sehr beschäftigt. Aber Corona macht die Pläne kaputt. Dennoch gibt es etwas zu tun und schon Pläne für eine Feier.

Natürlich fehlt mir wie allen Karnevalisten was, wenn die Session 2021 voraussichtlich coronabedingt komplett ausfällt. Wenn ich daran denke, dass wir diesen Monat schon unsere Prinzenproklamation gehabt hätten, da aufgrund der abgesagten Prunksitzung der neue Prinz für 2022 schon feststand. An den Februar, den Höhepunkt des närrischen Treibens, möchte ich gar nicht denken. Das tut schon ein wenig weh.

Olsberg hat dennoch ein Prinzenpaar

Der Vorstand des NOK: Jörg Stahlschmidt, Anja Gerke, Stefan Burmann und Daniel Möller (von links). Foto: Joachim Aue

Aber so ganz müssen die Olsberger auf ihr Prinzenpaar nicht verzichten. Es ist angedacht, die neuen Regenten der Närrischen Olsberger Karnevalsgesellschaft online in Form einer Bilderserie zu präsentieren, was allerdings mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden ist. Die bereits zweimal ausgefallene Mitgliederversammlung soll im kommenden Jahr zum nächst möglichen Termin nachgeholt werden.

Was wir für das eigentliche Karnevalswochenende planen können, ist natürlich noch völlig offen. Wenn sich die derzeitige Situation bis dahin entspannt, könnte ich mir vorstellen, dass wir eine kleine „Feier“ mit den Aktiven organisieren. Mehr möchte ich aber über unsere Pläne noch nicht verraten, die sind noch geheime Kommandosachen.

Vereinsleben geht weiter für Karnevalisten

Zwar haben wir Karnevalisten jetzt etwas mehr Freizeit, doch das Vereinsleben muss weitergehen und so einiges im Vorstand geregelt werden. Unter anderem muss ein Hygienekonzept entworfen werden, wenn der derzeit ruhende Trainingsbetrieb der Tanzgarden wieder aufgenommen kann.

Gerade in dieser Zeit hat sich herausgestellt, wie gut wir als Vorstand zusammenarbeiten und zusammenhalten. Das hat vorher zwar schon gut geklappt, sich jetzt aber noch deutlicher gezeigt.

Jetzt müssen wir einfach das Beste daraus machen, auch wenn ich mich schon so auf Karneval gefreut habe. Ein wenig traurig stimmt das dann doch. Aber ich bin zuversichtlich, dass zumindest die kommende Schützenfestsaison nicht ins Wasser fällt. Schließlich bin ja auch noch aktiver Schützenbruder und Musiker bei der Olsberger „Eintracht“.