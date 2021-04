Olsberg: Kastelruther Spatzen haben neuen Konzerttermin

Die Kastelruther Spatzen haben einen neuen Termin für ihren Auftritt in der Konzerthalle in Olsberg.

Olsberg. Wegen Corona entfiel das Konzert der Kastelruther Spatzen in der Konzerthalle in Olsberg 2020. Jetzt gibt es einen neuen Termin für die Fans.

Während die Corona-Pandemie die Welt noch immer fest im Griff hat, sieht Die Event Factory Dank der vielen Testungen und Impfungen ein Licht am Ende des Tunnels und hofft, dass im Herbst auch wieder ein Stück Normalität in die Veranstaltungsbranche einkehren kann. Das soll sich auch positiv auf die Kastelruther Spatzen auswirken, die bereits im vergangenen Jahr in die Konzerthalle nach Olsberg kommen wollten, um das Publikum zu begeistern.

Durch Corona musste der Termin allerdings entfallen. Für Fans der Musiker gibt es aber gute Nachrichten, denn bisher ist geplant, dass der Auftritt im Herbst nachgeholt wird. Am Freitag den 17. September kommen die Kastelruther Spatzen mit all ihren Hits, auch die des neuen Albums, im Rahmen ihrer „Live-Tour“, erstmalig in die Konzerthalle Olsberg. Der Einlass ist für 18.30 Uhr geplant, der Konzertbeginn ist für 19.30 Uhr

Authentische Musiker in Olsberg zu Gast

Die Kastelruther Spatzen sind ein Phänomen der Volksmusik. Weltweit bekannt, stehen die “Spatzen” mit ihrem Sänger Norbert Rier ganz oben auf der Erfolgsleiter. Die Kastelruther Spatzen sind authentisch und echt. Sie singen von ihrer Heimat, der Liebe, lassen aber auch Themen wie Spielsucht oder Alkoholismus nicht außen vor.

Mit über 15 Millionen verkauften Tonträgern, 13 Echos, Sieg beim Grand Prix der Volksmusik, die Krone der Volksmusik und unzähligen weiteren Auszeichnungen zählen die Kastelruther Spatzen zu den erfolgreichsten Musikern in der Volksmusikbranche. Die Vollblutmusiker tragen Musik in ihren Herzen, sie lieben die Bühne und sind ganz nah bei ihren Fans. Sie produzieren jährlich ein Top-Album, das es immer wieder in die deutschen, österreichischen und Schweizer Charts schafft.

Tickets behalten Gültigkeit

Die bereits für den 18.09.2020 erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Sie brauchen nichts weiter tun. Einfach ihre Tickets gut aufbewahren und am 17. September zum 4Konzert mitbringen. Für alle die noch keine Tickets haben läuft der Vorverkauf weiter. Tickets sind erhältlich über: CTS Eventim 01806 57 00 70, die Konzerthalle Olsberg 02962 97 3 70 und in allen bekannten Vorverkaufsstellen.