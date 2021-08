Polizei: Vermissten-Suche Vermisstensuche in Olsberg: Der kleine Junge ist gefunden

Bigge/Olsberg. Gute Nachrichten: Der kleine Junge, der im Bereich Bigge/Olsberg vermisst wurde, ist wohlbehalten gefunden worden.

Gute Nachrichten: Der kleine Junge, der in Olsberg vermisst wurde, ist wieder da. Das eineinhalb Jahre alt Kind wurde in Nähe der „Steinkleffhütte“ im Wald gefunden, wo er zuletzt am Samstagmorgen gegen 11.30 Uhr gesehen worden war. Die Polizei hatte eine große Suchaktion gestartet, die jetzt erfolgreich beendet werden konnte.

„Die glücklichen Eltern konnten ihn bereits wieder in die Arme nehmen“, so die Polizei. Bei der Suchaktion kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Da die Suche nach dem Kind auch im Bereich der nahe liegenden Bahngleise durchgeführt wurde, wurde der Bahnverkehr kurzfristig gesperrt. Wie Polizeisprecher Holger Glaremin erklärte, haben sich auch viele Zivilisten an der Suchaktion beteiligt. Eine Einsatz-Hundertschaft der Polizei, die bereits auf dem Weg ins Sauerland war, konnte wieder umkehren.

