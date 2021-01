Olsberg: Krankenhaus-Abriss startet – im Sommer beendet

Olsberg. Auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Olsberg soll der „Convivo Wohnpark Olsberg“ entstehen. Das sind die nächsten Schritte hin zum Projekt:

Das Projekt „Convivo Wohnpark Olsberg“ auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Olsberg schreitet immer weiter voran. Jetzt starten die vorbereitenden Arbeiten zum Abriss des ehemaligen Krankenhauses. Für Bürgermeister Wolfgang Fischer ein erfreulicher Fortschritt: „Neben der Vorstellung und öffentlichen Diskussion der Planungen sind die begonnenen Vorarbeiten zum Abbruch des ehemaligen Krankenhauses nun der bauliche Startschuss zur Neuentwicklung des Areals.“

Entrümpelung und Entkernung

Zunächst steht die Entrümpelung der aus den sechziger Jahren stammenden Gebäude samt Schwesternwohnheim und Anbauten aus den achtziger Jahren auf dem Programm. Danach werden die Einbauten wie Türen, Leitungen und technische Anlagen entkernt. In der dritten Phase wird das Gebäude abgerissen. Dies soll voraussichtlich ab April geschehen. Erhalten bleibt der unmittelbar an der Sachsenecke stehende Altbau aus den zwanziger Jahren, der in den geplanten Convivo-Wohnpark als erhaltenswertes Bestandsgebäude integriert werden soll.

Im Sommer abgeschlossen

Beim Abbruch werden die Materialien unmittelbar sortiert: Abfälle, die nicht erneut ver-wendet werden können oder dürfen, werden in den dafür vorgesehenen Deponien bzw. Einrichtungen entsorgt. Wiederverwendbare Steine und Beton werden zerkleinert und als Recyclingmaterial teilweise vor Ort oder an einer anderen Baustelle wieder eingebaut. Der Abbruch soll im Sommer abgeschlossen sein.

Wer sich ein Bild von der zukünftigen Nutzung des Geländes durch den geplanten Convivo-Wohnpark und dem laufenden Bebauungsplanverfahren machen möchte, findet auf den Internetseiten der Stadt Olsberg unter https://www.olsberg.de/ dazu Informationen