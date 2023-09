Olsberg: Langer Stau nach Frontalcrash auf der B7

Olsberg. Nach einem Frontalzusammenstoß staut es sich am Samstagabend auf der Bundesstraße 7 bei Antfeld in beide Richtungen. Es gibt mehrere Verletzte

Am Samstagabend (23. September) ist es bei Olsberg zu einem Frontalcrash mit mehreren Verletzten gekommen. Zur Unfallzeit befuhr ein 19-jähriger Mann aus Olsberg mit seinem Auto die Bundesstraße 7 in Antfeld, teilt die Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises mit. In Höhe der Einmündung zur Straße „Oberdorf“ kollidierte er beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Wagen, in dem sich ein 71-jähriger Mann und eine 68-jährige Frau aus Bad Wünnenberg befanden.

Lesen Sie auch: Egger Brilon kritisiert NRW-Regierung: Investition scheitert

Bei dieser Kollision erlitten der 19-jährige und die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Daraufhin staute es sich in beide Richtungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon