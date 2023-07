Olsberg live: Jetzt auch große Open-Air-Shows im Kneipp-Park

Der Sommer wird bunt in Olsberg: An drei Tagen gibt es Live-Musik und Comedy auf der Veranstaltungsinsel neben der Konzerthalle.

Olsberg. Live, draußen – und das auch noch kostenlos: Eine neue Open-Air-Veranstaltungsreihe macht in Olsberg den Sommer bunt. Live-Musik und –Comedy auf der Veranstaltungsinsel neben der Konzerthalle – gute Laune und beste Unterhaltung sind garantiert.

An den drei Veranstaltungstagen – Samstag, 19. August, Donnerstag, 24. August und Samstag, 26. August – ist im Herzen des Kneipp ErlebnisParks richtig was los. Bereits als Location für die Open Air Konzerte im Rahmen der Motorradmesse hat sich die Veranstaltungsinsel bewährt – jetzt gibt es hier Musik und Comedy.

Das erste Event

Der Auftakt lässt am Samstag, 19. August, das Rockerherz höher schlagen. Mit Hits von AC/DC bis Led Zepplin bietet „ROCK unlimited“ klassischen Rock vom Feinsten. Mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung ist jeder auf der Bühne Meister seines Fachs. Unter dem Mot-to: Echt, hautnah, ehrlich, live und ungeschminkt werden die Akteure rund um die Front-sänger Dietmar „Diede“ Fülle und Gerhard „Gary“ Geist die Ruhrhalinsel zum Rocken bringen.

Das zweite Event

Entertainer Lars Hohlfeld präsentiert exklusiv die Showformate der Pop up Comedy und wird zusammen mit den drei Top-Comedians Don Clarke, Sascha Thamm und Sven Bensmann das Publi-kum zum Lachen bringen. Foto: Pop Up Comedy

Die zweite Show bietet am Donnerstag, 24. August, ein buntes Comedy-Programm mit der „Pop up Comedy“. Komiker und Entertainer Lars Hohlfeld wird durch das Abendprogramm führen. Viele Jahre tourte er selber durch die Comedy-Shows in ganz Deutschland und agierte dann als Headautor für TV-Sendungen wie „NightWash“ und „Schillerstraße“. Nun präsentiert er exklusiv die Showformate der Pop up Comedy und wird zusammen mit den drei Top-Comedians Don Clarke, Sascha Thamm und Sven Bensmann das Publikum zum Lachen bringen.

Das dritte Event

Abgerundet wird die Prämiere von „Olsberg live“ am Samstag, 26. August, mit „Captain Dance“ und einer musikalischen Reise in die 90-er. In trashigen Bühnenoutfits ist für eine unvergessliche Live-Show gesorgt. Die fünfköpfige energiegeladene Band spielt die Songs der 90-er, die jeder kennt und die zum Feiern animieren. Mit Hits von Ace of Base und Captain Jack wie etwa „Be My Lover“ und „Mr. Vain“ sind Nostalgie und Party pur vorprogrammiert.

„Mit „Olsberg live – Open Air im Kneipp ErlebnisPark“ möchten wir eine jährlich wiederkehrende Veranstaltungsreihe ins Leben rufen“, so Dennis Struck von der Touristik und Stadtmarketing GmbH: „Das Hauptaugenmerk liegt darin, ein kostenloses Kulturangebot für alle Besucherinnen und Besucher zu schaffen.“ Gleichzeitig wird „Olsberg live“ die Motorradmesse ersetzen, die in diesem Jahr nicht stattfindet.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 18:30 Uhr. Der Eintritt ist für jeden kostenlos.

