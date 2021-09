Olsberg: Luftfilter-Prüfung zum Schutz für Schulen und Kitas

Ein Luftfilter in einer Schule. In Olsberg soll künftig das Aufstellen solcher Anlagen bzw. der Einbau bei Baumaßnahmen geprüft werden.

Olsberg. Um die Gefahr von Infektionen mit Corona in Schulen und Kitas zu mindern, prüft Olsberg die Notwendigkeit weiter Luftfilter. Was die Stadt plant:

Die Stadt Olsberg wird bei der Planung von An-, Um- und Neubauten bei Kindertagesstätten und Schulen grundsätzlich prüfen, ob der Einbau von so genannten „stationären raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen)“ zur Verbesserung des Luftaustausches und der Luftqualität sinnvoll ist. Das haben jetzt einstimmig die Mitglieder des Stadtrates beschlossen.

Hintergrund: Die Lüftungssituation an städtischen Kindertagesstätten und Schulen war jetzt Thema im Stadtrat. Bereits im vergangenen Winter hatte die Stadt Olsberg – gefördert mit Mitteln aus einem Programm des Landes NRW – 16 mobile Luftreinigungsgeräte in Unterrichtsräumen der Sekundarschule installiert, die sich nur eingeschränkt lüften lassen. Alle anderen Räume in städtischen Schulen und Kindertagesstätten fallen – nach einer Einteilung des Umweltbundesamtes – in die „Kategorie 1“, die Räume mit guter Lüftungsmöglichkeit umfasst.

Luftaustausch als Schutz vor Coronainfektion

Gerade ein funktionierender Luftaustausch sei auch das wichtigste Schutz-Instrument vor einer Corona-Infektion, stellen der Städte- und Gemeindebund (StGB) sowie die Unfallkasse NRW einhellig fest: Ein „konsequentes Lüftungsmanagement“ sei ein „geeignetes Mittel zur Reduzierung der Kohlendioxid-Konzentration und der Aerosolbelastung in Verbindung mit den AHA-Regeln“, heißt es in einer Mitteilung an die NRW-Kommunen.

Luftreiniger können dabei eine ergänzende Maßnahme sein – „sie können aber die notwendige Frischluftzufuhr durch Lüften über Fenster oder raumlufttechnische Anlagen nicht ersetzen. Sie bieten auch keinen Schutz vor einer möglichen Tröpfcheninfektion mit SARS-CoV-2 im Nahbereich“, so der StG: „Aus Sicht der Unfallkasse NRW ist der Einsatz von Luftreinigern nur in begründeten Einzelfällen sinnvoll.“

Kontinuierliche Lufterneuerung

Fazit der Stadt Olsberg: Ein aktueller Handlungsbedarf bestehe bei den Gebäuden der städtischen Kitas und Schulen nicht. Dennoch soll künftig der Einbau von RLT-Anlagen geprüft werden, wenn an Schulen und Kitas Um-, An- und Neubauten geplant werden. RLT-Anlagen unterscheiden sich von mobilen Luftreinigern dadurch, dass sie für eine kontinuierliche Erneuerung der Raumluft sorgen, bei der frische Außenluft die so genannte „Fortluft“ ersetzt.

Entsprechende RLT-Anlagen können unter Umständen bei innenliegenden Aufenthaltsräumen mit schlechter natürlicher Lüftungsmöglichkeit – etwa Eingangshallen, Aulen oder größere Flurbereichen – eine sinnvolle Ergänzung sein. Sofern sich ein Bedarf herausstellt, könnte eine RLT-Anlage in die Gesamtplanung (Heizung, Kühlung, Lüftung) integriert werden.

