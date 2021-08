Olsberg: Mann schießt mit Pistole auf Mensch und rennt davon

In Olsberg schießt ein Täter mit einer Pistole in Richtung eines Mannes.

Olsberg. In Olsberg hat ein Täter eine Waffe auf einen Menschen gerichtet und geschossen. Zuvor hatte der Mann auf ein Auto gezielt und abgedrückt.

Schüsse aus einer Pistole mitten in der Nacht in Olsberg: Vermutlich mit einer Softairpistole schoss ein bislang unbekannter Täter laut Angaben der Polizei in der Nacht zum Freitag auf ein Auto und auf einen Menschen. Um 1.10 Uhr hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche auf einem Parkplatz auf der Hauptstraße, so die Polizei. Es waren die Schüsse. Der Mann sei daraufhin aus seiner Wohnung auf den Balkon gegangen und beobachtete, wie der unbekannter Schütze mit einer Pistole gegen einen abgestellten Pkw schoss.

Beschreibung des Schützen

Das Auto wurde leicht beschädigt. Der Mann sprach den Täter an. Der Schütze richtete die Waffe in Richtung des Zeugen und drückte ab. Getroffen bzw. verletzt wurde der Mann nicht. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Sparkasse.

Bei dem Schützen handelt es sich vermutlich um einen Mann. Dieser trug eine weiße Kapuzenjacke mit buntem Muster. „Wir gehen nach den derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass es sich um eine Softairwaffe handelt, da der Wagen nur leicht beschädigt wurde“, so Polizeisprecher Holger Glaremin.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

