Olsberg: Mann soll Kind im Keller sexuell missbraucht haben

Olsberg/Meschede/Arnsberg. In Olsberg soll ein neunjähriges Mädchen von einem damals 37-jährigen Mann aus Meschede sexuell missbraucht worden sein. Der Fall:

Ein 37 Jahre alter Mann aus Meschede muss sich Ende Februar wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs vor dem Landgericht Arnsberg verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, sich in der ersten Jahreshälfte 2019 an einem neunjährigen Mädchen vergangen zu haben, das bei ihm zu Besuch war.

Zum Tatzeitpunkt bewohnte der Mann ein Haus in Olsberg. Dort soll er laut Anklageschrift das Kind in den Keller gebracht haben, um sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Dabei soll er es an den Armen festgehalten haben, weil es sich gegen die Attacken gewehrt hat.

Der Prozess vor der 6. Große Strafkammer als Jugendschutzkammer startet am 29. Januar. Für den Prozess am Landgericht Arnsberg wurden zwei Fortsetzungstermine am 5. und 18. Februar angesetzt.