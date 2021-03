Olsberg: Mann verletzt im Streit Kontrahenten mit Messer

In Olsberg kommt es am Dienstagabend zu einer Messerstecherei, bei der ein Mann verletzt wurde.

Olsberg. Die Polizei nimmt in Olsberg nach einer Messerstecherei einen Tatverdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft fest. Das ist über die Tat bekannt:

Die Polizei wurde am Dienstag gegen 19:50 Uhr zur Stadionstraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen eskalierte dort ein Streit zwischen zwei Personen. Die beiden 24- und 30-jährigen in Olsberg lebende Männer stritten sich zunächst verbal. Als sich der 24-Jährige von seinem Bekannten entfernen wollte, hielt ihn dieser an seiner Kleidung fest und verletzte ihn mit einem Messer am Arm. Der Zuwanderer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Sein Kontrahent flüchtete anschließend.

Ein Zeuge informierte die Rettungskräfte. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Erfolg. Der 30-jährige Tatverdächte konnte noch am selben Abend durch die eingesetzten Kräfte an einer Wohnunterkunft in der Bahnhofstraße festgenommen werden.

Schon früher Streit zwischen Zuwanderern

Nach ersten Erkenntnissen hatte es bereits in der Vergangenheit Streit zwischen den beiden Zuwanderern gegeben. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Hierzu bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu dem Streit am Dienstag gegen 19:50 Uhr im Bereich der Stadionstraße machen? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Der 30-jährige Tatverdächtige wird am Mittwoch einem Richter vorgeführt.