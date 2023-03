Olsberg: Messe gibt Antworten für Menschen, die bauen wollen

Wer sich mit dem Gedanken trägt, zu bauen oder renovieren, war am Wochenende bei der HSK Baumesse in der Olsberger Konzerthalle an der richtigen Adresse.

Olsberg. HSK-Baumesse in Olsberg: In diesem Jahr fand die Ausstellung in Zeiten von Energiekrise, steigender Zinsen und hoher Baupreise statt.

Reichlich Besucher lockte die Ausstellung HSKBau – Haus und Energien am Wochenende in die Olsberger Konzerthalle. Galt es doch mehr über die neusten Trends beim Bauen und Wohnen zu erfahren, denn der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist trotz derzeit hoher Baupreise längst nicht ausgeträumt. Kein leichtes Unterfangen sich beim Angebot vor allem in puncto schlüssel-fertigen Bauen für das richtige Haus zu entscheiden oder besser gesagt, erst einmal zu informieren. Schließlich ging es da nicht nur um die Frage, soll es die konventionelle Art und Weise sein oder doch ein Fertighaus, wo es vielfältigsten Varianten gibt und Holzhäuser voll im Trend sind.

Welche neue Heizung – eine häufig gestellte Frage

Aussteller aus ganz Nordrhein-Westfalen und auch dem benachbarten Hessen waren zudem die richtigen Ansprechpartner, wenn es um Fragen der Sanierung und Renovierung sowie Umweltfreundlichkeit, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Sicherheit sowie den Erwerb einer neuer Immobilien ging. Organisator Alfred Bokelmann von SUWA Messen und Veranstaltungen zeigte sich zufrieden mit dem Niveau dieser Messe. Alfred Bokelmann: „Das spiegelt sich auch im Interesse der Besucher wider“. Welche Heizung soll in mein neues Haus damit ich Heizkosten spare? Welche Fenster kommen für mich in Frage und brauche ich unbedingt Rollladen oder ein automatisches Garagentor? Oder auch was bringt mir die Wärmedämmung? Das waren wohl die am Häufigsten gestellten Fragen an die Fachleute, auch auf die Entsorgung während der Bauphase angesprochen wurden. Und selbst zum Schutz vor Insekten gab es eine Lösung. Auch an die Bauherren von morgen, die Kinder, war gedacht, die von Bob, dem Baumeister und in einer Malecke prächtig unterhalten wurden.

Bliebe noch zu erwähnen, dass die Besucher ihre Erkenntnisse zum Thema Immobilienbewertung und auch der Sicherheit durch Frühwarnsysteme bei Vorträgen noch vertiefen konnten.

