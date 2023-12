Olsberg: Michaelsschützen ziehen im Advent Bilanz

Olsberg. Vorweihnachtliche Klänge und die Freude am gemeinsamen Musizieren stehen im Zentrum eines besonderen Adventstreffens.

Die Ehrung für langjährige Mitgliedschaft, einem Film vom diesjährigen Kreisschützenfest in Olsberg sowie vorweihnachtliche Klänge des Musikvereins „Eintracht“ standen im Mittelpunkt des Adventskaffees der Michaelsschützen im Haus des Gastes.

Mehr zum Thema

Nach Kaffee und Kuchen und besinnlichen Worten von Pfarrer Burkhard Krieger warf der Hauptmann der Alters- und Ehrenkompanie, Rainer Albaum einen Blick ins lustige Tagebuch seiner Großmutter. Im Rahmen seiner Informationen aus der Bruderschaft war das Kreisschützenschützenfest am zweiten Wochenende im September eine echte Werbung für Olsberg und seine Schützenbruderschaft. Dass dieses Fest nach mehrjähriger Vorbereitung so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen habe, sei letztendlich nicht nur ein Verdienst des Vorstands, sondern auch der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie auch der der Unterstützung der Stadt Olsberg und dem Bauhof zu verdanken. Außerdem warb Tobias Klauke noch für den Besuch des Weihnachtkonzerts des Musikvereins „Eintracht“ am dritten Adventswochenende, dessen Erlös für die Kardinal-von-Galen Grundschule bestimmt ist.

Ehrungen für langjährige Treue

Anschließend ehrte er gemeinsam mit Schützenkönig Dieter Brambor sowie seinen Vorstandsmitgliedern Frank Engelhardt und Christian Burghoff zahlreiche Mitglieder mit Orden und Urkunde für langjährige Treue zur Bruderschaft: Allerdings konnten nicht alle Jubilare ihre Auszeichnung aus gesundheitlichen Gründen ebenso nicht entgegennehmen, wie etliche weitere Jubilare, die abgemeldet hatten. Ehrung für 70-jährige Mitgliedschaft: Werner Lenze, Gerhard Brandenburg, Josef Weller und Werner Funke.

65-jährige Mitgliedschaft: Karl Bette, Günter Ditz und Klaus Vorderwülbecke; 60-jährige Mitgliedschaft: Wolfgang Bunghoff, Reinhard Körner, Heiner Brambring und Rudolf Wolter.

50-jährige Mitgliedschaft: Eckhard Gockel, Berthold und Wolfgang Beck, Willi Funke, Robert Gerbracht, Jürgen Göddecke, Volker Heiselmeier, Joachim Imöhl, Ulrich Kropff, Richard Müller, Heinz-Josef Vorderwülbecke, Harald Weber und Hermann-Rudolf Westhelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon