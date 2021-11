Olsberg: Neuer „Apha-Kurs“ startet - offene Diskussionsrunde

Olsberg. In Olsberg startet ein neuer „Alpha-Kurs“, eine Diskussionsrunde in offener und freundlicher Atmosphäre. Was es mit dem Kurs genau auf sich hat:

„In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt“. So steht es in der Apostelgeschichte. Und damit ist auch schon fast erklärt, worum es geht: Am Dienstag, 9. November, 20 Uhr, startet im Weitere Infos über Pastor Christian Laubhold unter pastor-laubhold@t-online.de oder unter 02962 9778888

In offener Atmosphäre diskutieren

„Wir bieten dabei die Möglichkeit, in einer entspannten Atmosphäre die wirklich tiefen Fragen über das Leben, den Glauben und Gott zu stellen. Alpha ist eine Serie von elf interaktiven Treffen über die Basics des christlichen Glaubens“, erklärt Pastor Christian Laubhold. Gemeinsam mit Pastor Burkhard Sudbrock, Anne Bartholomé, Sonja Balkenhol, Margit Engelhardt und Gemeindereferentin Charlotte Roland geht der Alpha-Kurs in die nächste Runde. Coronabedingt wurde die Idee im Frühjahr 2020 nach acht Treffen ausgebremst und konnte nur noch in digitaler Form fortgesetzt werden. „Aber die Resonanz war sehr gut, so dass wir jetzt auch wieder in Präsenzform weitermachen möchten“, erklärt Christian Laubhold.

Überall auf der Welt findet Alpha statt. Mehr als 24 Millionen Menschen haben schon teilgenommen, ob in Cafés, Schulen, Gefängnissen, Wohnungen, Kirchen. Pastor Laubhold glaubt, dass das Angebot im Dekanat momentan noch Alleinstellungsmerkmal hat: „Jedes Treffen startet mit einem gemeinsamen Essen, das wir zubereiten. Es ist eine Art Fingerfood mit Dipps und Kleinigkeiten. Pastor Sudbrock backt zum Beispiel ein sehr leckeres Brot. Dann gibt es einen Input per Video über die großen Fragen des Lebens und Glaubens. Anschließend besteht die Gelegenheit, in einer Gesprächsgruppe, Gedanken und Ideen zum Thema in einer ehrlichen, freundlichen und offenen Atmosphäre zu diskutieren.“ Wichtig ist den Veranstaltern dabei, dass es keine Zugangsbarrieren gibt und jeder - egal welcher Konfession - willkommen ist.

„Wir müssen mehr auf die Menschen zugehen“

Für den Geistlichen und seine Mitstreiter ist diese Form der Begegnung auch eine andere Form des Kirche-Seins und der Willkommenskultur und kein Versuch der Missionierung. „In vielen Ländern ist der Umgang mit Glaube und Kirche anders als bei uns, er ist öffentlicher, man spricht mehr darüber und versucht, den Glauben auch in seinem Alltag zu verankern. Bei uns ist das sehr institutionalisiert. Wir müssen mehr auf die Menschen zugehen.“ Thematisch geht es um Fragen wie: Hat das Leben mehr zu bieten? Wer ist Jesus? Warum und wie bete ich? Wie mache ich das Beste aus meinem Leben?

Anmelden muss man sich nicht. Wer will, schaut einfach vorbei. Und in jedem Fall ist genug zum Essen da. Bei der Brot- und Fischvermehrung in der Bibel hat das schließlich auch geklappt...

