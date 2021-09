Olsberg: Polizei fasst Maskenmann – wieder auf freiem Fuß

Olsberg. Die Polizei nimmt den Mann fest, der am 21. August maskiert und bewaffnet am Dach einer Sporthalle gesehen wurde. Derweil ist er wieder frei.

Die Polizei meldet eine Festnahme im Zusammenhang mit dem bewaffneten Maskenmann in Olsberg. Der Mann hat vermutlich Schießübungen durchgeführt. Er ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Am 21. August gegen 13:45 Uhr meldeten Zeugen einen bewaffneten Mann auf einer Turnhalle in der Stadionstraße. Die Polizei twitterte am Tag der Tat: „Und wieder ein Einsatz in #Olsberg. Zeugen gaben an, einen maskierten Mann auf dem Dach der Sportanlage an der Stadionstraße gesehen zu haben. Der Mann mit freien Oberkörper hielt möglicherweise ein Gewehr in der Hand. Die Polizei suchte umgehen das Gebäude ab.“ Der Mann soll von dort Schüsse mit einem Gewehr abgegeben haben. Bevor die Polizei eintraf, flüchtete der bis dahin Unbekannte. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief trotz Unterstützung von Suchhunden und einem Polizeihubschrauber negativ.

Der Polizeieinsatz vom 21. August in Olsberg. Foto: Joachim Aue

Schießübungen auf die Vogelstange

Durch Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis konnte der Mann am Donnerstag ermittelt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der 30-Jährige Schießübungen auf die dortige Vogelstange durgeführt hat.

Der Olsberger kommt ebenfalls für fünf Diebstähle, drei Einbrüche und einen versuchten Betrug der letzten Wochen im Stadtgebiet von Olsberg in Frage.

In der Wohnung des Mannes konnten die Beamten das Luftgewehr und Teile des Diebesguts der vorhergegangen Straftaten sicherstellen.

Der 30-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein Strafverfahren wegen Straftaten gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

