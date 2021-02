Olsberg: Polizei sucht Zeugen nach gescheitertem Einbruch

Die Polizei sucht zeigen zu einem Einbruch in Olsberg.

Olsberg. In Olsberg versuchen Täter vergeblich in eine Wohnungs einzubrechen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Der Versuch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Fritz-Sommer-Straße einzubrechen scheiterte am Freitag. Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr hebelten die Täter erfolglos an der Wohnungstür.

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an +++

Beute machten die Einbrecher nicht.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961- 90 200 in Verbindung.