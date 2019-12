Olsberg: Sachseneck und Rutsche pünktlich zum Fest befahrbar

Blick in die Sachsenecke in Olsberg.

Olsberg. Ein Geschenk für alle Einkaufenden: Pünktlich zum Weihnachtsmarktauftakt sind die Straßen Rutsche und Sachsenecke in Olsberg wieder freigegeben.

Gute Nachrichten für die Olsberger Innenstadt mitten im größten Weihnachtstrubel: Seit Montag haben die Verkehrsteilnehmer in Olsberg im unteren Bereich der Sachsenecke freie Fahrt und auch an der Rutsche, am anderen Kreisverkehr am Olsberger Markt, kann wieder rumgefahren werden.

Nach dem auch die neue Brücke über den Sitterbach bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt wurde, ist die Sachsenecke vom Mariengässchen bis zum neuen Kreisverkehr an der Bahnhofstraße wie geplant als Einbahnstraße befahrbar. Somit haben die auch die Beeinträchtigungen für die Geschäftsinhaber, Kunden, Arztbesucher vor allem Anwohner im Anfangsbereich der Sachsenende ein Ende.

Untere Sachsenecke und Rutsche für den Straßenverkehr freigegeben: Mit dem symbolischen Entfernen der Absperrung wird die Untere Sachsenecke für den Straßenverkehr freigegeben: (v.re.) Bürgermeister Wolfgang Fischer, Tina Mettner vom Vorstand der "Fachwelt Olsberg" und Bauleiter Jan Tillmann vom Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung.

In der Unteren Sachsenecke wurden – neben dem Straßenbau – die Kanalisation und auch das Brückenbauwerk komplett erneuert. Insgesamt 20 Stellplätze sowie einen Stellplatz für Menschen mit Behinderung gebe es hier künftig, so die Stadt. Optisch passt sich die Sachsenecke den bereits umgestalteten Bereichen in der City an: „Stück für Stück gewinnt die Innenstadt ihr neues Gesicht“, so Bürgermeister Wolfgang Fischer.

Die Mitarbeiterin eines Textilgeschäftes in der Sachsenecke lobte: „Diese Ecke ist ein richtiger Blickfang geworden“. Auch im Bereich entlang des Sitterbachs sind auf der gegenüberliegenden weitere Parkplätze geschaffen worden, die ebenfalls mit Parkscheibe genutzt werden, denn nach wie vor ist das Parken im ganzen Olsberger Stadtgebiet kostenlos. Zwar waren die Autofahrer anfangs noch ein wenig irritiert, da die ihnen die neue Streckenführung nicht ganz klar war. Schließlich wies in der Sachsenecke ein Verkehrsschild daraufhin, dass man in einer „Sackgasse“ landet und von der Bahnhofstraße aus fuhr man entgegengesetzt in eine Einbahnstraße.

Nachdem dieser „Schildbürgerstreich“ geklärt war, läuft der Verkehr jetzt reibungslos. Nun ist die Zufahrt in die Sachsenecke nur durch das „Mariengässchen“ zulässig. der letzte Abschnitt zwischen der neuen Brücke und der Bahnhofstraße ist nun eine Einbahnstraße, die nur in Richtung Bahnhofstraße befahren werden kann. „Diese Regelung sorgt für einen geordneten Verkehrsfluss und trägt auch dazu bei, Unfälle zu vermeiden“, so Wolfgang Fischer.

Altkreis Brilon Landesförderung Die Baumaßnahmen in der Unteren Sachsenecke und in der Rutsche sind beide Teil von zwei „Gesamtpaketen“, je 60 Prozent der förderfähigen Kosten kommen als Zuschuss vom Land dazu. Nach der Sachsenecke wird in 2020 der Abschnitt der Bahnhofstraße zwischen Kreisverkehr und Mariengässchen saniert und umgestaltet. Insgesamt sind für dieses Maßnahmenpaket Investitionen von rund 1,1 Millionen Euro eingeplant. Zum „Gesamtpaket“, das mit der Rutsche begonnen hat, gehören 2020 die Umgestaltung des Marktes, des Bereiches zwischen Volksbank und Kurpark Dr. Grüne sowie des Dr.-August-Grüne-Wegs. Gesamtkosten: rund 770.000 Euro.

Auch weist die Stadt daraufhin, dass auf allen Parkplätzen in der Sachsenecke „Parkscheibenpflicht“ herrscht. Das macht ein Schild vor der neuen Brücke über die Sitterbach deutlich. Auch sollten die Autofahrer die Parkzeitbegrenzung beachten, sonst gibt es „Knöllchen“.

Wichtig: Mit der Freigabe sind auch die Verkehrsbeziehungen in der Unteren Sachsenecke neu geregelt. Eine Zufahrt ist nur noch durch das Mariengässchen möglich –

Zur Rutsche in Olsberg. Foto: Joachim Aue / Joachim Aue/WP

Auch in den nun ebenfalls umgestalteten Straßen Rutsche und Zur Rutsche sind neben dem Straßenbau die Kanalisation erneuert und Versorgungsleitungen umgelegt worden. 16 Parkplätze, zwei für Menschen mit Behinderung, gibt es nun hier.

„Von den Anliegern haben wir zu den neu gestalteten Bereichen bislang sehr positive Rückmeldungen bekommen“, freut sich Jan Tillmann vom Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung. Der Bürgermeister dankt sowohl den Anliegern wie auch den Gewerbetreibenden für das Verständnis, das sie für die Einschränkungen während der Bauarbeiten aufgebracht haben. Bei allen Abstimmungen, die es gebe: „ganz ohne Einschränkungen ist so etwas aber nicht zu machen.“ Um so erfreulicher sei es, dass die neu gestalteten Bereiche pünktlich zum Weihnachtsmarkt der Fachwelt Olsberg freigegeben werden konnten.