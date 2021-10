Olsberg: Saufgelage an Fischteichen – Tiere fast verendet

In Olsberg wurde an einem privaten Grundstück randaliert - mehrfach.

Olsberg. An einem Olsberger Teich werden immer wieder illegale Partys gefeiert. Der Inhaber ist sauer. Fast wären Tiere gestorben. Die Polizei ermittelt.

Randale an den Fischteichen in Olsberg: An der Teichanlage am Weg zwischen dem Tretbecken, 2. Unterführung und der Roten Brücke wird immer wieder randaliert und erheblichen Schaden angerichtet. Eigentümer Werner Menke ist sauer und besorgt. Die Polizei bestätigt, dass sie Ermittlungen in dem Fall aufgenommen hat.

Im Frühjahr dieses wurde bereits in zwei Fällen der Handlauf am Steg über dem Sitterbach zerstört. Vor sechs Wochen schließlich wurde der Wasserzulauf zum Teich verstopft – und nur weil das zufällig entdeckt wurde sind die Fische nicht verendet, sagt er. „Das wäre ein großer Schaden gewesen.“

Die Spuren des Vandalismus an den Fischteichen Foto: Privat

Saufgelage mit Scherbenhaufen

Der vorläufig letzte Vorfall: Am Samstag, 25. September, wurde am Teich ein regelrechtes Saufgelage durchgeführt. Dabei wurde randaliert, die Pforte und der Zaun am Teich zerstört, Pfähle wurden rausgerissen und auf dem Holztisch Feuer angezündet. Der zurückgelassene Dreck, Schnaps- und Bierflaschen zeugen davon, dass die Teilnehmer erheblich betrunken waren. Der Scherbenhaufen sorgt ür Gefahr. Denn der Weg über das Gelände wird von vielen Wanderern, Familien mit Kindern und Menschen, die ihren Hund ausführen genutzt.

Der Grundstückseigentümer hat den Vorfall bei der Polizei angezeigt und fragt: „Wer hat diese üblen Zeitgenossen gesehen und kann Angaben dazu machen?“Für die Ergreifung der Randalierer wurden 100 Euro ausgelobt.

