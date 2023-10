An der Bahnhofstraße gab es erneut einen Küchenbrand in derselben Wohnung. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken.

Feuerwehr Olsberg: Schon wieder Feuer in derselben Wohnung

Olsberg. Was ist los in der Bahnhofstraße? Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit musste die Feuerwehr zu einem Küchenbrand ausrücken.

In Olsberg an der Bahnhofstraße wurde am vergangenen Samstag gegen 16.30 Uhr erneut Großalarm ausgelöst.

Auf dem Herd ist etwas angebrannt

Wie bereits vor einigen Wochen brannte es in derselben Wohnung erneut. Der komplette Löschzug Bigge-Olsberg, die Löschgruppe Gevelinghausen und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Nach ersten Informationen war auf dem Herd etwas angebrannt. Ein größerer Brand konnte verhindert werden.

Die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot. Foto: Joachim Aue / WP

