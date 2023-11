Johann König bei seinem Auftritt in der restlos ausverkauften Olsberger Konzerthalle.

Show Olsberg: So lief der Auftritt von Comedian Johann König

Olsberg. Johann König präsentiert in Olsberg sein neues Comedy-Programm. Der Comedian versucht sich auch als Texter für den Sauerland Tourismus.

„Wer Pläne, macht, wird ausgelacht!“ So hieß das brandaktuelle Programm von Johann König mit dem der Comedian am Donnerstagabend in der restlos ausverkauften Olsberger Konzerthalle zu Gast war.

Diese Erkenntnis dürften nach mehr als zwei Stunden die selbst die verwöhntesten Comedy-Fans vom diesem Humorspektakel mit nach Hause genommen haben. Vor allem jene, die reichlich aus seiner alten Heimat Soest kamen, wo er natürlich immer noch viele Fans hat. Auch sie kamen auf ihre Kosten, was da der Träger des deutschen Fernsehpreises 2007 und den deutschen Comedianpreises 2010 an Neuigkeiten von seinen wohl nicht ganz ernst gemeinten Zukunftsplänen zu erzählen hatte.

Den besten Schutz gegen Sonnenbrand, sind Ferien im Sauerland. Johann König verteilt einen lokalisierten Seitenhieb.

Pläne hatte dieser Hochkaräter an diesem Abend reichlich. Schließlich hat er ja Familie und die will beschäftigt sein. Doch lag für ihn das Problem. „Wer führt diese Pläne dann aus?“ Wenn da nicht der Computer wäre. Aber da hat er jetzt des Rätsels Lösung gefunden und den Tipp für alle Eltern parat: „Alle paar Tage das Passwort ändern!“. Besonders wenn Hausarbeiten für die jungen Leute anliegen, sollte man das neue Passwort nur scheibchenweise rausrücken bis alles erledigt ist. Außerdem gab er den Rat, die Kinder viel zu loben, dann klappe so manches oft für unmöglich Gehaltene.

Wie immer kamen seine Pointen meist so ganz hintenrum. Damit auch jeder merkte, wie‘s gemeint ist, schwieg der Meister der unkalkulierten Pausen mitunter solange (oder wiederholt sich) bis endlich der Groschen gefallen war. Seine teilweise grotesken Gedankengänge kamen bei den meisten an und das Gelächter und der Applaus ließen sich lange auf sich warten. Tags zuvor muss das in Paderborn nicht so hingehauen haben, wie er berichtete. Da hätte das Publikum doch ziemlich auf der Leitung gestanden und sei im Schatten des Doms wesentlich konservativer gewesen.

Der nächste Auftrittstermin in Olsberg steht schon fest

In Olsberg war man allerdings von seinen Wortspielerein und Versprechern mitunter auch etwas deftiger Natur wenn ihn das Temperament durchging, begeistert. Zwischendurch streute er in seinem Programm immer wieder ein selbstverfasstes Gedicht ein oder versuchte sich als Werbetexter für Sauerland-Touristik: „Den besten Schutz gegen Sonnenbrand, sind Ferien im Sauerland“. Manchmal kam dann auch der Familienvater durch und wenn man ihm Glauben schenken darf, so hat der heutige Wahlkölner seine „Bande“ ganz gut im Griff, auch wenn er rät: „Nicht unbedingt nachmachen!“

Einfach genial, dieses Feuerwerk nachhaltiger Comedy, bei dem der Funke der Begeisterung schon von Anfang an aufs Publikum übersprang und jeden Comedyfreak mitriss. Und der darf sich jetzt schon auf den 22. Februar 2025 freuen, wenn Johann König wieder in der Konzerthalle zu Gast ist.

