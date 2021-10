Olsberg: Taschendieb greift an - und wiederholt Tat dreifach

Arnsberg/Olsberg/Meschede. In drei HSK-Städten ereignen sich am Mittwoch Vormittag ähnliche Diebstähle. Was genau passiert und wo die unbekannten Täter zugeschlagen haben:

Am Mittwoch meldeten sich vier Geschädigte bei der Polizei im HSK, darunter auch in Olsberg, und machten Angaben zu Taschendiebstählen. In allen Fällen lag die Tatzeit zwischen 10.45 Uhr und 12 Uhr und auch beim Tathergang gibt es Parallelen.

Geldbörsen entwendet

Die Geschädigten hielten sich in Discountern in der Oeventroper Straße in Arnsberg, in der Heinrich-Lübke-Straße in Arnsberg, in der Fruges Straße in Olsberg und in der Bahnhofstraße in Meschede auf. Die Täter entwendeten die Geldbörsen der Geschädigten aus Taschen, die sie am Körper trugen oder im Einkaufswagen abgelegt hatten.

Zwei Täter gesichtet

Bei dem Täter aus dem Discounter in der Oeventroper Straße soll es sich um einen Mann mit schlanker Statur handeln. Er soll circa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein und eine graue Jacke getragen haben. Die Täterin aus dem Discounter in Meschede wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlanke Figur, weiß/grau karierter Mantel mit Taillengürtel, schwarze Hose und blaues Kopftuch.

Hinweise zu den jeweiligen Taschendiebstählen richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 90200, die Polizeiwache in Brilon unter der 02961 90200 oder die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 90200.

