Olsberg: Trickbetrüger bestehlen 86-jährige Seniorin

Eine Seniorin ist in Olsberg bestohlen worden. Eine Frau gab an, den Gesundheitszustand der Seniorin überprüfen zu wollen.

Olsberg. Eine 86-jährige Seniorin ist in Olsberg in ihrer Wohnung ausgeraubt worden. Eine Frau verschaffte sich mit einem Trick Zugang zum Haus.

Eine 86-jährige Seniorin wurde am vergangenen Donnerstag in ihrer Wohnung an der Schulstraße in Olsberg bestohlen. Gegen 15 Uhr klingelte eine dunkelhäutige Frau an der Tür der Seniorin. Die Frau erklärte, dass sie den Gesundheitszustand der Olsbergerin überprüfen müsse.

In der Wohnung führte die Täterin mehrere Dehnübungen aus. Hierbei versperrte sie den Blick in Richtung Haustür. Nach etwa 15 Minuten verließ die Frau die Wohnung und anschließend bemerkte die 86-Jährige, dass aus ihrem Schlafzimmer Geld und Schmuck entwendet wurden.

Mittäter eventuell im Schlafzimmer gewesen

Vermutlich hatte ein Mittäter die Ablenkung genutzt und die Gegenstände unbemerkt aus dem Schlafzimmer entwendet. Die Beschuldigte wird als junge, indisch aussehende Frau beschreiben. Bei einer zierlichen Statur war sie etwa 1,60 Meter groß. Sie trug ein weißes T-Shirt und sprach Deutsch mit Akzent.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.